В Авдіївці росіяни розстріляли сімейну пару
У суботу, 30 березня, стало відомо, що в тимчасово окупованій Авдіївці російські терористи розстріляли сімейну пару
Про це розповів журналіст і блогер Денис Казанський.
На вулиці Радянській були виявлені тіла сімейної пари – Олександра Дубового та Марію Півень. Російські окупанти розстріляли мешканців Авдіївки.
"Їхні тіла з вогнепальними пораненнями виявили у будинку на вулиці Радянська. Очевидно, люди залишилися в місті, щоб дочекатися Росії. І ось дочекалися...", - написав Казанський.
- У березні, за матеріалами Служби безпеки України, по 15 років тюрми отримали два зрадники, які обстрілювали позиції Сил оборони та штурмували Авдіївку.
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