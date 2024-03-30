В Авдіївці росіяни розстріляли сімейну пару

Про це розповів журналіст і блогер Денис Казанський.

На вулиці Радянській були виявлені тіла сімейної пари – Олександра Дубового та Марію Півень. Російські окупанти розстріляли мешканців Авдіївки.

"Їхні тіла з вогнепальними пораненнями виявили у будинку на вулиці Радянська. Очевидно, люди залишилися в місті, щоб дочекатися Росії. І ось дочекалися...", - написав Казанський.