Два зрадники, які воювали проти Сил оборони та штурмували Авдіївку, отримали по 15 років тюрми
За матеріалами Служби безпеки України по 15 років тюрми отримали два зрадники, які обстрілювали позиції Сил оборони та штурмували Авдіївку
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Українські військові взяли зловмисників у полон під час ворожих штурмів міста у червні та наприкінці 2023 року.
Як встановило слідство, одним із засуджених є мешканець тимчасово окупованого Донецька. У перший день повномасштабного вторгнення РФ він добровільно «мобілізувався» до окупаційних угруповань Південного військового округу Росії.
Там його призначили на посаду стрільця у складі 115-го стрілецького полку РФ та відправили до місця дислокації загарбників поблизу Горлівки.
Звідти підрозділ мав просуватися у напрямку Авдіївки для штурму українського міста.
Дії ворожого стрільця кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України:
• чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада);
• ч. 7 ст. 111-1 (надання збройним формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти ЗСУ та інших військових формувань)
Іншим засудженим є 33-річний мешканець тимчасово окупованого міста Сніжне на Донеччині. Навесні 2023 року він приєднався до 267-го стрілецького батальйону російських військ.
Після нетривалого курсу навчання на полігоні ворожого поплічника призначили кулеметником та направили на передову східного фронту.
Суд визнав його винним за трьома статтями Кримінального кодексу України:
• ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
• ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації);
• ч. 2 ст. 260 (участь у непередбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях).
- 13 березня стало відомо, що за матеріалами СБУ тюремний строк отримав російський інформатор із Покровська, який зливав ворогу артпозиції Сил оборони під Авдіївкою.
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