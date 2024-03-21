Два зрадники, які воювали проти Сил оборони та штурмували Авдіївку, отримали по 15 років тюрми

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Українські військові взяли зловмисників у полон під час ворожих штурмів міста у червні та наприкінці 2023 року.

Як встановило слідство, одним із засуджених є мешканець тимчасово окупованого Донецька. У перший день повномасштабного вторгнення РФ він добровільно «мобілізувався» до окупаційних угруповань Південного військового округу Росії.

Там його призначили на посаду стрільця у складі 115-го стрілецького полку РФ та відправили до місця дислокації загарбників поблизу Горлівки.

Звідти підрозділ мав просуватися у напрямку Авдіївки для штурму українського міста.

Дії ворожого стрільця кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України:

•⁠ ⁠чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада);

•⁠ ⁠ч. 7 ст. 111-1 (надання збройним формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти ЗСУ та інших військових формувань)

Іншим засудженим є 33-річний мешканець тимчасово окупованого міста Сніжне на Донеччині. Навесні 2023 року він приєднався до 267-го стрілецького батальйону російських військ.

Після нетривалого курсу навчання на полігоні ворожого поплічника призначили кулеметником та направили на передову східного фронту.

Суд визнав його винним за трьома статтями Кримінального кодексу України:

•⁠ ⁠ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

•⁠ ⁠ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації);

•⁠ ⁠ч. 2 ст. 260 (участь у непередбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях).