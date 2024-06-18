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Освіта на часі: в УКУ обговорили, як стимулювати повернення дітей з-за кордону

18 червня, 2024 вiвторок
16:30
освіта Дискусія Code & Create: освіта на часі

17 червня у Центрі Шептицького Українського католицького університету (УКУ) відбулася розмова на тему "Code & Create: освіта на часі". Вона об’єднала близько сотні вчителів і директорів шкіл: йшлося про сферу ІТ

Зміст

Учасники зазначили, що висока конкуренція між спеціалістами на ринку праці спонукає знайомити дітей з технологіями ще у школах. Водночас на процес  навчання негативно впливають тривоги, відключення електроенергії та інші фактори, зумовлені війною.

"Труднощі роблять всіх нас, учасників освітнього процесу, ще стійкішими і винахідливими. Найкращі експерти в кризі - це ті, хто навіть без світла, у сховищах навчає дітей, робить свою справу якісно,- зазначила кандидатка фізико-математичних наук, керівниця бакалаврської програми "Комп’ютерні науки" факультету прикладних наук УКУ Тетяна Захарченко.

За її словами, на часі для кожного вміти реагувати на щоденні виклики епохи штучного інтелекту. Педагогів слід навчати роботі із ШІ, щоб вони передавали знання учням, навчали дітей критично мислити та використовувати штучний інтелект з користю. 

Якісна освіта в українських школах сприятиме поверненню українських дітей з-за кордону, – вважає засновник ГО “Всеукраїнський демократичний форум” Микола Княжицький. "Демографічна криза залишиться проблемою для України і після нашої Перемоги. Тому дуже важливо вже зараз розвивати освіту в регіонах, де це можливо, а потім поширити досвід по всій країні. Інноваційну освіту слід починати з підтримки  вчителів і  підвищення рівня їхніх знань і навичок. Молоді треба дати мотивацію до навчання в Україні, зацікавити", - наголосив він під час дискусії з освітянами Львова.

Присутнім презентували благодійний освітній проєкт Leave no one behind partnership, який реалізовує ГО "Всеукраїнський демократичний форум" у співпраці з Українським католицьким університетом за підтримки Тайваню. Вчителів інформатики запрошують на кількамісячне навчання з програмування. Кожна школа за участь у проєкті отримає комплект сучасного обладнання для кабінету інформатики.

Заявки від вчителів інформатики приймаються з 17 червня до 1 липня за формою. Участь для вчителів безоплатна.

"Ми розповіли про проект "Нікого не залишаючи осторонь". Реалізовуємо цю масштабну  ідею за підтримки Тайваню. Це потужна інвестиція в українську освіту. Адже наявність техніки стимулює розвиток школи і дітей. Спершу відбудеться  навчання вчителів інформатики за спеціально розробленою для них навчальною програмою в УКУ. Всі учасники, які успішно закінчать курс, отримають комплекти техніки  для комп'ютерних класів своїх шкіл: ноутбуки, проектори, набори для робототехніки", - розповіла голова правління ГО "Всеукраїнський демократичний форум" Ярина Ясиневич.

"Класна робота  з робототехнікою вимагає від вчителя  розуміння електричних явищ, механіки, а також вміння програмувати", - розповів викладач УКУ Олег Фаренюк.  Тож вчителів будуть навчати  програмувати прості роботизовані пристрої, рухомі платформи. А також викладачі УКУ поділяться із вчителями шкіл методичними матеріалами, лекціями, презентаціями, які можна буде  використовувати під час уроків інформатики з учнями. Школи, чиї вчителі завершили навчання, отримають обладнання для компʼютерних класів.

"Хороший обладнаний кабінет – це про рівні можливості. Кожен має можливість бачити, як розвиваються технології, пробувати все це на практиці.  Наша мета – максимально зацікавити учнів до вивчення STEM-предметів. І тому ми зацікавленні в участі у проєкті. У нас є команда – двоє класних і молодих вчителів інформатики. Вони вміють мотивувати дітей до навчання, але їм бракує якісного освітнього простору, який міг би ще більше зацікавити учнів вивчати більше інформатику та інші дисципліни", – Володимир Перерва, середньої загальноосвітньої школи №62 м. Львова.

"Якісна освіта стане стимулом для повернення українців. Тому наша мета – вчити дітей якісно і творити сучасну освіту, заради якої наші діти повернуться", – підсумував дискусію Микола Княжицький та запросив вчителів долучатися до інноваційних проєктів за підтримки міжнародних партнерів. 

Теги:
Суспільство
Микола Княжицький
Львів
освіта Львів
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