В Естонії засудили експрофесора, який шпигував для російських спецслужб

Про це повідомляє ERR.

Зазначено, що Морозова затримали 3 січня 2024 року. Відповідно до обвинувального висновку, чоловік збирав інформацію про внутрішню політику, безпеку й оборону Естонії, а також про людей, дотичних до цих галузей, та інфраструктуру.

Водночас зазначено, що фігурант нібито інформував російську спецслужбу про інтеграцію Естонії та її відносини з Європейським Союзом.

Очільник Служби внутрішньої безпеки Естонії Марго Паллосон розповів, що Морозов збирав інформацію для російських спецслужб. Для цього він "із певною регулярністю" їздив до РФ.

Вказано, що В’ячеслав Морозов працював у державному університеті в Санкт-Петербурзі до 2010 року й таким чином був пов’язаний з естонським вищим навчальним закладом. У 2016-2023 роках він працював у Тартуському університеті професором досліджень ЄС та Росії, а з вересня 2023 по січень 2024 року – обіймав посаду професора міжнародної політичної теорії.