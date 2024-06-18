У Києві невідомий стріляв у казахстанського опозиціонера Садикова, - ЗМІ

Про це інформує поліція Києва.

Вказано, що правоохоронці отримали повідомлення про постріли на вулиці В. Ярмоли у Шевченківському районі. Вони попередньо з'ясували, що до припаркованого на вулиці авто, у якому перебував чоловік з дружиною, підійшов невідомий та вистрілив у чоловіка, після чого втік. Жінка поранень не отримала.

"На місці події працюють всі служби, вирішується питання надання правової кваліфікації, вживаються заходи із встановлення та затримання нападника", - йдеться у повідомленні.

Згодом NV, hromadske та РБК-Україна, посилаючись на власні джерела, повідомили, що потерпілий - це казахський журналіст-опозиціонер Айдос Садиков. Він відомий критикою Казахстану. У якому стані перебуває Садиков наразі невідомо.



Фото: поліція Києва