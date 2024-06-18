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Оновлено

У Києві невідомий стріляв у казахстанського опозиціонера Садикова, - ЗМІ

18 червня, 2024 вiвторок
14:58
Суспільство Айдос Садиков

У вівторок, 18 червня, у Шевченківському районі Києва невідомий вистрілив у чоловіка і втік: його розшукує поліція. ЗМІ заявляють, що стріляли в казахстанського опозиціонера Айдоса Садикова

Зміст

Про це інформує поліція Києва. 

Вказано, що правоохоронці отримали повідомлення про постріли на вулиці В. Ярмоли у Шевченківському районі. Вони попередньо з'ясували, що до припаркованого на вулиці авто, у якому перебував чоловік з дружиною, підійшов невідомий та вистрілив у чоловіка, після чого втік. Жінка поранень не отримала.

"На місці події працюють всі служби, вирішується питання надання правової кваліфікації, вживаються заходи із встановлення та затримання нападника", - йдеться у повідомленні. 

Згодом NVhromadske та РБК-Україна, посилаючись на власні джерела, повідомили, що потерпілий - це казахський журналіст-опозиціонер Айдос Садиков. Він відомий критикою Казахстану. У якому стані перебуває Садиков наразі невідомо. 
поліцейські працюють на місці стрілянини у Шевченківському районі

Фото: поліція Києва

  • Раніше у Києві затримали чоловіка, який у стані алкогольного сп'яніння влаштував стрілянину на ринку в Оболонському районі. Йому оголосили підозру. 
Теги:
Кримінал
Україна
Казахстан
поліція
новини Києва
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