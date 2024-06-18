У Києві невідомий стріляв у казахстанського опозиціонера Садикова, - ЗМІ
У вівторок, 18 червня, у Шевченківському районі Києва невідомий вистрілив у чоловіка і втік: його розшукує поліція. ЗМІ заявляють, що стріляли в казахстанського опозиціонера Айдоса Садикова
Про це інформує поліція Києва.
Вказано, що правоохоронці отримали повідомлення про постріли на вулиці В. Ярмоли у Шевченківському районі. Вони попередньо з'ясували, що до припаркованого на вулиці авто, у якому перебував чоловік з дружиною, підійшов невідомий та вистрілив у чоловіка, після чого втік. Жінка поранень не отримала.
"На місці події працюють всі служби, вирішується питання надання правової кваліфікації, вживаються заходи із встановлення та затримання нападника", - йдеться у повідомленні.
Згодом NV, hromadske та РБК-Україна, посилаючись на власні джерела, повідомили, що потерпілий - це казахський журналіст-опозиціонер Айдос Садиков. Він відомий критикою Казахстану. У якому стані перебуває Садиков наразі невідомо.
Фото: поліція Києва
- Раніше у Києві затримали чоловіка, який у стані алкогольного сп'яніння влаштував стрілянину на ринку в Оболонському районі. Йому оголосили підозру.
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