У Києві затримали чоловіка, який влаштував стрілянину на ринку

Про це повідомила поліція Києва.

"Зловмисник, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, спочатку штовхнув перехожу, а коли за неї почали заступатись її знайомі - дістав пістолет травматичної дії та здійснив три постріли, один з яких влучив 53-річному чоловіку у груди", - йдеться в повідомленні.

Постраждалого госпіталізували, а порушника затримали. Правоохоронці вилучили у нього пристрій для відстрілу гумових куль "Форт" і стріляні гільзи.

Згодом чоловіку повідомили про підозру за ч. 4 ст. 296 ККУ - хуліганство. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.