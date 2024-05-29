У Києві затримали чоловіка, який влаштував стрілянину на ринку
В Оболонському районі Києва чоловік у стані алкогольного сп'яніння влаштував стрілянину на ринку: йому оголосили підозру
Про це повідомила поліція Києва.
"Зловмисник, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, спочатку штовхнув перехожу, а коли за неї почали заступатись її знайомі - дістав пістолет травматичної дії та здійснив три постріли, один з яких влучив 53-річному чоловіку у груди", - йдеться в повідомленні.
Постраждалого госпіталізували, а порушника затримали. Правоохоронці вилучили у нього пристрій для відстрілу гумових куль "Форт" і стріляні гільзи.
Згодом чоловіку повідомили про підозру за ч. 4 ст. 296 ККУ - хуліганство. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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