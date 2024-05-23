У Києві хлопець під час комендантської години з цікавості запустив феєрверк: йому оголосили підозру

Про це інформує Київська міська прокуратура.

Вказано, що 25-річний чоловік о пів на 4 ранку під час комендантської години гуляв Дарницьким районом та вирішив запустити феєрверк. Оскільки частина району перебувала без світла через відключення електроенергії, яскраві спалахи та гучні звуки вибухів налякали мешканців багатоповерхівок.

"Підозрюваний пояснив свій вчинок тим, що йому було цікаво побачити звукові та світлові ефекти феєрверків, які він напередодні знайшов на смітнику", - йдеться у повідомленні.

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Відтак, йому повідомили про підозру у вчиненні грубого порушення громадського порядку (ч. 1 ст. 296 КК України). Чоловікові загрожує покарання у вигляді штрафу, нагляду на строк до п’яти років, або обмеження волі на той самий строк.