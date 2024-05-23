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У Києві хлопець під час комендантської години з цікавості запустив феєрверк: йому оголосили підозру

23 травня, 2024 четвер
20:06
Кримінал

Уночі четверга, 23 травня, 25-річний хлопець попри заборону запустив феєрверк: йому оголосили підозру у вчиненні грубого порушення громадського порядку

Зміст

Про це інформує Київська міська прокуратура. 

Вказано, що 25-річний чоловік о пів на 4 ранку під час комендантської години гуляв Дарницьким районом та вирішив запустити феєрверк. Оскільки частина району перебувала без світла через відключення електроенергії, яскраві спалахи та гучні звуки вибухів налякали мешканців багатоповерхівок.

"Підозрюваний пояснив свій вчинок тим, що йому було цікаво побачити звукові та світлові ефекти феєрверків, які він напередодні знайшов на смітнику", - йдеться у повідомленні. 

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Відтак, йому повідомили про підозру у вчиненні грубого порушення громадського порядку (ч. 1 ст. 296 КК України). Чоловікові загрожує покарання у вигляді штрафу, нагляду на строк до п’яти років, або обмеження волі на той самий строк.

  • Киянин 6 березня 2024 року попри заборону запустив феєрверк з вікна квартири, налякавши мешканців сусідніх будинків: його покарали обмеженням волі на рік з іспитовим терміном. 
Теги:
Суспільство
Україна
новини Києва
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