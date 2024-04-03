Киянина, який запустив феєрверк з вікна квартири, покарали обмеженням волі на рік
Киянин 6 березня 2024 року попри заборону запустив феєрверк з вікна квартири, налякавши мешканців сусідніх будинків: його покарали обмеженням волі на рік з іспитовим терміном
Про це інформує Київська міська прокуратура.
Вказано, що 35-річний з вікна квартири у Голосіївському районі ввечері 6 березня запустив феєрверк, внаслідок чого пролунало чотири вибухи.
"Своїми діями чоловік не лише порушив заборону на використання піротехнічних виробів під час воєнного стану, а й налякав мешканців сусідніх будинків, які вирішили, що відбувається черговий обстріл військовими збройних сил РФ", - йдеться у повідомленні.
Киянину оголосили обвинувальний вирок за запуск феєрверка у воєнний час (ч. 1 ст. 296 КК України). Чоловік визнав провину та розкаявся, йому призначили покарання у виді 1 року обмеження волі з іспитовим строком 1 рік.
- 6 листопада 2023 року в Україні набув чинності закон про заборону більшості піротехнічних засобів. Документом забороняється продаж і використання феєрверків (піротехнічних виробів, призначених для використання під час розважальних заходів) класів F2, F3, F4.
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