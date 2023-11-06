В Україні набув чинності закон про заборону феєрверків і петард

Про те, що закон уже запрацював, повідомила у Facebook одна з його ініціаторок, нардепка від "Слуги Народу" Євгенія Кравчук.

"621 день війни. Точно не час, і ще довго буде не час, для петард і феєрверків. І якраз сьогодні, 6 листопада, набирає чинності закон, який забороняє використовувати та розповсюджувати більшість салютів, феєрверків і петард. Винятками є піротехнічні засоби класу F1, найтихіші та найбезпечніші", - написала вона.

Документом забороняється продаж і використання феєрверків (піротехнічних виробів, призначених для використання під час розважальних заходів) класів F2, F3, F4. Також закон забороняє продаж або передачу будь-яким способом феєрверків класу F1 особам, які не досягли 16-річного віку.

У пояснювальній записці до проєкту закону йшлося про те, що звукові ефекти від використання піротехніки завдають шкоди психологічному здоров’ю населення, бо звучать, як вибухи.

"Актуальними будуть контроль та обмеження використання піротехнічних виробів і після закінчення війни, оскільки у більшості людей протягом тривалого часу буде зберігатися посттравматичний стресовий розлад, що виник унаслідок переживання обстрілів під час воєнних дій", - зазначили автори законопроєкту.

Також вони нагадали про шкоду піротехніки для тварин, які зазнають стресу, тікають, губляться та гинуть.