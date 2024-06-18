Командувачу сил ТрО "Південь", підозрюваному в залученні бійців до будівництва маєтку, обрали запобіжний захід
За матеріалами ДБР Київський районний суд Одеси обрав запобіжний захід командувачу Сил територіальної оборони "Південь" у вигляді 2 млн грн застави
Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.
Зазначається, що наразі прокуратура готує апеляцію, оскільки сторона обвинувачення просила суд обрати командувачу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів із правом внесення застави у 5 млн грн.
Що відомо у справі?
3 червня 2024 року працівники ДБР у співпраці з СБУ повідомили про підозру командувачу регіонального управління Сил територіальної оборони "Південь", який змушував підлеглих будувати йому приватний будинок.
Посадовець залучив трьох військовослужбовців до будівництва свого маєтку ще у 2023 році. Вони понад рік будували дім для начальника, отримуючи при цьому доплати за нібито виконання бойових завдань на передовій.
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