Командувачу сил ТрО "Південь", підозрюваному в залученні бійців до будівництва маєтку, обрали запобіжний захід

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Зазначається, що наразі прокуратура готує апеляцію, оскільки сторона обвинувачення просила суд обрати командувачу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів із правом внесення застави у 5 млн грн.

Що відомо у справі?

3 червня 2024 року працівники ДБР у співпраці з СБУ повідомили про підозру командувачу регіонального управління Сил територіальної оборони "Південь", який змушував підлеглих будувати йому приватний будинок.

Посадовець залучив трьох військовослужбовців до будівництва свого маєтку ще у 2023 році. Вони понад рік будували дім для начальника, отримуючи при цьому доплати за нібито виконання бойових завдань на передовій.