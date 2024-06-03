Змушував військових будувати собі маєток: ДБР оголосила підозру командувачу управління сил ТрО на Одещині

Про це інформує пресслужба ДБР.

Зазначається, що посадовець залучив трьох військовослужбовців до будівництва свого маєтку ще у 2023 році.

Підлеглі понад рік будували дім для начальника і отримували доплати за нібито виконання бойових завдань на передовій.

Командувачу повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень, що заподіяло істотну шкоду в умовах воєнного стану. Тепер йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Нині вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.