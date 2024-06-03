Змушував військових будувати собі маєток: ДБР оголосила підозру командувачу управління сил ТрО на Одещині
Держбюро розслідувань спільно з СБУ повідомили про підозру командувачу управління сил територіальної оборони в Одеській області, який змушував підлеглих будувати йому приватний будинок
Про це інформує пресслужба ДБР.
Зазначається, що посадовець залучив трьох військовослужбовців до будівництва свого маєтку ще у 2023 році.
Підлеглі понад рік будували дім для начальника і отримували доплати за нібито виконання бойових завдань на передовій.
Командувачу повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень, що заподіяло істотну шкоду в умовах воєнного стану. Тепер йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.
Нині вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.
- Нещодавно працівники ДБР викрили посадовця Одеського центру комплектування, який організував масштабну схему заробітку на чоловіках, охочих уникнути мобілізації.
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