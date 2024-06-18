"Я прокинувся без раку": Дон Омар, відомий за роллю Ріко Сантоса у фільмах "Форсаж", заявив про успішну операцію
Американський репер та актор Дон Омар, відомий за роллю Ріко Сантоса у фільмах "Форсаж", заявив про успішне хірургічне втручання з приводу онкології
Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.
Вперше актор повідомив про свій діагноз 17 червня за день до запланованої операції, опублікувавши фото червоного лікарняного браслета.
"Сьогодні так, але завтра у мене не буде раку. Добрі наміри вітаються. До зустрічі", - написав Дон Омар в описі під фото.
Фото: Дон Омар
Однак уже наступного дня актор приніс добру звістку своїм фанам про успішну операцію, заявивши, що тепер у нього немає раку.
"Сьогодні я прокинувся без раку і вдячний. Дякую за ваші добрі побажання, молитви і тисячі повідомлень. Моя операція пройшла успішно, і тепер настав час відновлюватися", - зазначив він.
Фото: Дон Омар
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Під час театральної вистави "Королі гравців" у Лондоні 85-річний актор Ієн Мак-Келлен, відомий за роллю Гендальфа у фільмах "Володар перснів", впав зі сцени, після чого його госпіталізували.
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