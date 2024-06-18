"Я прокинувся без раку": Дон Омар, відомий за роллю Ріко Сантоса у фільмах "Форсаж", заявив про успішну операцію

Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.

Вперше актор повідомив про свій діагноз 17 червня за день до запланованої операції, опублікувавши фото червоного лікарняного браслета.

"Сьогодні так, але завтра у мене не буде раку. Добрі наміри вітаються. До зустрічі", - написав Дон Омар в описі під фото.

Фото: Дон Омар

Однак уже наступного дня актор приніс добру звістку своїм фанам про успішну операцію, заявивши, що тепер у нього немає раку.

"Сьогодні я прокинувся без раку і вдячний. Дякую за ваші добрі побажання, молитви і тисячі повідомлень. Моя операція пройшла успішно, і тепер настав час відновлюватися", - зазначив він.

Фото: Дон Омар