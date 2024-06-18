На замовлення спецслужб РФ планували підпали авто ТЦК у Дніпрі: СБУ затримала зловмисників

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Для цього фігуранти планували застосувати саморобні запалювальні засоби - "коктейлі Молотова".

Щоб виявити потенційні цілі, учасники групи об’їжджали територію міста, де намагались виявити паркінги, на яких військовослужбовці залишають свої автомобілі.

Отримані координати та цілі на підпал зловмисники мали погодити зі своїм російським куратором.

Фото: t.me/SBUkr

За даними слідства, фігуранти встигли підпалити один із автомобілів.

Як встановило розслідування, зловмисниками виявились четверо місцевих жителів, двом з них – 17 років.

"У поле зору агресора вони потрапили на початку літа цього року через свою активність в одному з Телеграм-каналів, де шукали легкого заробітку. За знищення одного автомобіля українського військового рашисти обіцяли молодикам грошову «винагороду» у розмірі 3 тис. доларів США", - виявили правоохоронці.

Фото: t.me/SBUkr

Для маскування транзакцій гроші мали зайти на банківську картку, оформлену на підставну особу.

Ще одним завданням росіян було поширення на міських будівлях написів, що дискредитують співробітників ТЦК.

"Такими способами окупанти намагалися створити "медійну картинку" для російських ЗМІ про наявність антиукраїнського підпілля на Дніпропетровщині", - додають спецслужбовці.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна).

Зловмисники перебувають під вартою. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації їхніх злочинних дій.

Фото: t.me/SBUkr



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