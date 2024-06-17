СБУ затримала жителя Нікопольщини, який готував удари росіян по району і зливав ФСБ пункти базування ЗСУ

Про це інформує пресцентр СБУ.

За даними спецслужби, серед основних цілей ворога були вогневі позиції артилерії ЗСУ, яка обороняє узбережжя та річкову акваторію Нікопольщини. Щоб виявити бойові локації українських військ, окупанти залучили свого агента – 57-річного жителя одного із селищ району.

За завданням російської спецслужби фігурант щодня обходив прибережну територію громади, де намагався виявити пункти базування Сил оборони. У разі встановлення таких геолокацій він месенджером звітував про це ФСБ, а потім видаляв усі повідомлення.

За даними слідства, окупанти планували атакувати ці локації зі ствольної та реактивної артилерії із території окупованої Запорізької області. У такий спосіб росіяни намагалися взяти під вогневий контроль територію біля Каховського водосховища в районі Нікопольської агломерації.

Під час обшуків у затриманого вилучили мобільні телефони, які він використовував для комунікації з ФСБ. Також у помешканні чоловіка було виявлено банківську картку, на яку він отримував гроші від російської спецслужби.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Наразі він перебуває під вартою. Чоловікові загрожує довічне ув’язнення.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.