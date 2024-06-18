"Київський симфонічний оркестр відмовився повертатись в Україну і просить притулку в Німеччині": фейки та маніпуляції світових ЗМІ за 18 червня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 18 червня у світі з'явилися дезінформація і маніпуляція.

Дезінформація: Ірландський журналіст Чей Боуз на своїй сторінці в X написав: "Київський симфонічний оркестр у повному складі відмовився повертатися до Києва і попросив політичного притулку в Німеччині".

Спростування: Насправді Київський симфонічний оркестр базуватиметься в німецькому місті Монгайм-на-Рейні протягом трьох років, отримавши запрошення стати частиною компанії Monheimer Kulturwerke, яка займається організацією культурних заходів. Мартін Вітковскі, директор компанії та автор ініціативи, розповів, що рішення запросити український оркестр було продиктоване репутацією музичного колективу.

Маніпуляція: Американський економіст Джеффрі Сакс заявив: "Історія свідчить, що Росія не вимагала цієї території, доки Сполучені Штати не проштовхнули розширення НАТО, не відмовилися від переговорів на період до кінця 2021 року, і тоді Росія сказала: "Гаразд, вони хочуть бути частиною Росії, ми приймемо їх до складу Росії".

Спростування: Такі заяви спрямовані на виправдання незаконного вторгнення Росії в Україну шляхом перекладання провини на Захід, посилаючись на псевдоаргументи російської пропаганди про "розширення НАТО" та «відмову від переговорів з Росією".