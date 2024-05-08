У "Слузі Народу" озвучили ресурс потенційно мобілізованих ув'язнених
Голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія заявив, що загальний ресурс ув’язнених, яких потенційно можуть мобілізувати до Збройних сил, становить 15-20 тисяч
Про це він повідомив під час брифінгу в парламенті, передає "Українська правда".
Арахамія підкреслив, що підписання контракту відбувається за згодою сторін, тому очікується, що "орієнтовно кілька тисяч людей" будуть мобілізовані.
"15-20 тис. – це загальний ресурс (ув‘язнених, – ред.), які можуть підпадати під відповідні критерії. Скільки з них підпишуть контракт, ми не знаємо, тому що це відбуватиметься за згодою сторін. Орієнтуємося, що це буде орієнтовно кілька тисяч людей", - пояснив очільник фракції "Слуга Народу".
Він також додав, що ув’язнених можуть мобілізувати після рішення суду щодо умовно-дострокового звільнення від покарання.
- У лютому очільник Мін'юсту Денис Малюська заявив про необхідність мобілізації засуджених. За його словами, тисячі засуджених виявили бажання вступити до лав ЗСУ. Згодом стало відомо, що оборонний комітет ВР розглядає мобілізацію засуджених.
- 1 березня заступниця міністра юстиції Олена Висоцька сказала, що засуджені за зґвалтування й убивство можуть бути мобілізовані в тому разі, якщо військові командири погодяться прийняти їх до своїх підрозділів.
- Пізніше Малюська заявив, що засуджених за корупцію українців можна і треба ставити на військовий облік із можливістю мобілізації.
- 10 квітня Верховна Рада України на засіданні ухвалила за основу законопроєкт про мобілізацію засуджених. За документ проголосував 281 нардеп.
- Верховна Рада України 8 травня ухвалила законопроєкт про мобілізацію засуджених. Документ підтримали 279 нардепів
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