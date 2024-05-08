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У "Слузі Народу" озвучили ресурс потенційно мобілізованих ув'язнених

8 травня, 2024 середа
17:14
Суспільство Давид Арахамія
Зміст

Голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія заявив, що загальний ресурс ув’язнених, яких потенційно можуть мобілізувати до Збройних сил, становить 15-20 тисяч

Про це він повідомив під час брифінгу в парламенті, передає "Українська правда".

Арахамія підкреслив, що підписання контракту відбувається за згодою сторін, тому очікується, що "орієнтовно кілька тисяч людей" будуть мобілізовані.

"15-20 тис. – це загальний ресурс (ув‘язнених, – ред.), які можуть підпадати під відповідні критерії. Скільки з них підпишуть контракт, ми не знаємо, тому що це відбуватиметься за згодою сторін. Орієнтуємося, що це буде орієнтовно кілька тисяч людей", - пояснив очільник фракції "Слуга Народу".

Він також додав, що ув’язнених можуть мобілізувати після рішення суду щодо умовно-дострокового звільнення від покарання. 

Теги:
Україна
мобілізація
Війна з Росією
Слуга народу
Давид Арахамія
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