У "Слузі Народу" озвучили ресурс потенційно мобілізованих ув'язнених

Про це він повідомив під час брифінгу в парламенті, передає "Українська правда".

Арахамія підкреслив, що підписання контракту відбувається за згодою сторін, тому очікується, що "орієнтовно кілька тисяч людей" будуть мобілізовані.

"15-20 тис. – це загальний ресурс (ув‘язнених, – ред.), які можуть підпадати під відповідні критерії. Скільки з них підпишуть контракт, ми не знаємо, тому що це відбуватиметься за згодою сторін. Орієнтуємося, що це буде орієнтовно кілька тисяч людей", - пояснив очільник фракції "Слуга Народу".

Він також додав, що ув’язнених можуть мобілізувати після рішення суду щодо умовно-дострокового звільнення від покарання.