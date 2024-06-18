"Залізли, але в підводному стані": Братчук спростував захоплення ворогом островів на Херсонщині

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Була певна оперативна пауза, ворог її створив, не використовував фактично шахеди по півдню держави й ракетні удари, навіть точкові. Й ми розуміли, що він почне себе проявляти, промацувати ППО. Нагадаю, протирадіолокаційна ракета Х-31П націлена саме проти засобів ППО, така собі перевірка боєм невеличка. І практика показує, що ворог може вдаватися до різних атак - або шахедами, або ракетами. На жаль, у нього є цей арсенал і величезних проблем він не знає, хоча вони є", - пояснив Братчук.

Він закликав українців у південних регіонах реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Щодо лінії бойового зіткнення, речник Української добровольчої армії "Південь" сказав: "Ворог намагається точково проводити активні бойові дії по наших дніпровських островах, працює 61-ша окрема бригада морської піхоти Російської Федерації, вона дуже побита, вона якраз була вибита нашими бійцями з цих островів, а сьогодні відправляють їх на штурми. Звичайно, воєнкори розписують, що вони залізли на якісь острови, я можу підтвердити, залізли, але в підводному стані - це 100%. Що стосується лівого берега, плацдарм є, плацдарм теж відбиває штурмові дії, вони бувають різної інтенсивності, 1-4".

За словами Братчука, з перехоплень стало відомо, що ворог збирає так званих добровольців серед окупантів, хто піде на наступні штурми.

На Запорізькому напрямку у ворога є тактичні просування на Старомайорському Донецької області - використовує авіацію, там ситуація вкрай важка. Також противник намагається просунутися на Урожайне та Водяне. На Роботиному зараз трохи менша інтенсивність.