Росіяни вночі вдарили ракетою по Одещині, а зранку балістикою атакували Миколаївщину

Про це повідомили у повітряному командуванні "Південь".



Зазначається, що зранку ворог атакував Миколаївщину балістичною ракетою з касетним боєприпасом (ймовірно "Іскандер-М").

Крім того, проти ночі росіяни випустили по Одещині протирадіолокаційну ракету Х-31П. Як зазначають військові, обидві атаки відбувалися з території тимчасово окупованого Криму.



Близько опівночі міський голова Одеси Геннадій Труханов повідомляв про вибухи у місті. У Повітряних силах оголошували загрозу застосування балістичного озброєння з південного напрямку.