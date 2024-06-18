Росіяни вночі вдарили ракетою по Одещині, а зранку балістикою атакували Миколаївщину
У ніч проти вівторка, 18 червня, російські окупанти завдали ракетного удару по Одеській області. Згодом, уранці, атакували балістичною ракетою і Миколаївщину
Про це повідомили у повітряному командуванні "Південь".
Зазначається, що зранку ворог атакував Миколаївщину балістичною ракетою з касетним боєприпасом (ймовірно "Іскандер-М").
Крім того, проти ночі росіяни випустили по Одещині протирадіолокаційну ракету Х-31П. Як зазначають військові, обидві атаки відбувалися з території тимчасово окупованого Криму.
Близько опівночі міський голова Одеси Геннадій Труханов повідомляв про вибухи у місті. У Повітряних силах оголошували загрозу застосування балістичного озброєння з південного напрямку.
- Цієї ночі російські окупанти також запускали ударні дрони на територію України з південного напрямку. Сили оборони збили 10 "шахедів".
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