Італія передасть Україні ракети Storm Shadow, - ЗМІ
Італія до кінця червня надасть Україні ще один пакет військової допомоги, який міститиме зокрема далекобійні ракети Storm Shadow
Про це пише Fatto Quotidiano.
За інформацією видання, міністр оборони Італії Гвідо Крозетто до кінця цього місяця представить парламенту країни дев'ятий пакет військової допомоги України. Окрім раніше обіцяної системи ППО SAMP-T, у ньому може бути партія ракет Storm Shadow.
Зазначається, що ці далекобійні ракети можуть вражати цілі на відстані до 300 км навіть на території Росії.
- Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Італія пообіцяла передати Україні ще одну систему протиповітряної оборони SAMP/T.
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