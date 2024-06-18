Італія передасть Україні ракети Storm Shadow, - ЗМІ

Про це пише Fatto Quotidiano.

За інформацією видання, міністр оборони Італії Гвідо Крозетто до кінця цього місяця представить парламенту країни дев'ятий пакет військової допомоги України. Окрім раніше обіцяної системи ППО SAMP-T, у ньому може бути партія ракет Storm Shadow.

Зазначається, що ці далекобійні ракети можуть вражати цілі на відстані до 300 км навіть на території Росії.