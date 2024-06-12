Столтенберг підтвердив, що Італія передасть Україні додаткову систему ППО SAMP/T

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресконференцію Столтенберга.

Генсек Альянсу розповів, що Італія пообіцяла ще одну SAMP/T після рішення Німеччини про додаткову батарею Patriot для України.

"І я очікую, що найближчими днями та тижнями буде оголошено більше", - сказав Столтенберг.

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