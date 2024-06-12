Столтенберг підтвердив, що Італія передасть Україні додаткову систему ППО SAMP/T
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Італія пообіцяла передати Україні ще одну систему протиповітряної оборони SAMP/T
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресконференцію Столтенберга.
Генсек Альянсу розповів, що Італія пообіцяла ще одну SAMP/T після рішення Німеччини про додаткову батарею Patriot для України.
"І я очікую, що найближчими днями та тижнями буде оголошено більше", - сказав Столтенберг.
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- У вівторок, 11 червня, в Італії оголосили, що Україна отримає новий пакет військової допомоги, більшу частину якого становитимуть засоби протиповітряної оборони.
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