"Насамперед - ППО": МЗС Італії анонсувало новий пакет військової допомоги Україні
У вівторок, 11 червня, в Італії оголосили, що Україна отримає новий пакет військової допомоги, більшу частину якого становитимуть засоби протиповітряної оборони
Про це заявив віцепрем’єр-міністр - міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні на конференції з відновлення України в Берліні 11 червня, повідомляє Укрінформ.
"Хочу повідомити, що у нас є новий пакет військової допомоги (Україні – ред.) і там, власне, насамперед ідеться про протиповітряну оборону", - сказав міністр.
Таяні також підтримав думку українського колеги Дмитра Кулеби про те, що перша стратегія для відновлення України – це захист її інфраструктури за допомогою різних систем протиповітряної оборони.
- Також нещодавно повідомлялося, що Італія передасть другу систему протиповітряної оборони SAMP/T Україні на вимоги Києва щодо більшої допомоги для відбиття російських ракетних атак.
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