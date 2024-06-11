"Насамперед - ППО": МЗС Італії анонсувало новий пакет військової допомоги Україні

Про це заявив віцепрем’єр-міністр - міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні на конференції з відновлення України в Берліні 11 червня, повідомляє Укрінформ.

"Хочу повідомити, що у нас є новий пакет військової допомоги (Україні – ред.) і там, власне, насамперед ідеться про протиповітряну оборону", - сказав міністр.

Таяні також підтримав думку українського колеги Дмитра Кулеби про те, що перша стратегія для відновлення України – це захист її інфраструктури за допомогою різних систем протиповітряної оборони.