Італія, ймовірно, передасть Україні другу систему ППО SAMP/T, - Reuters
Італія може передати другу систему протиповітряної оборони SAMP/T Україні на вимоги Києва щодо більшої допомоги для відбиття російських ракетних атак
Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело.
Система SAMP/T, також відома як MAMBA, є франко-італійською батареєю, яка може відстежувати десятки цілей і перехоплювати 10 одночасно. Це єдина система європейського виробництва, яка може перехоплювати балістичні ракети.
Рим і Париж спільно поставили першу систему в 2023 році, але в останні місяці Україна неодноразово закликала партнерів надати більше допомоги з протиповітряної оборони, через посилення атак на міста та енергетичну інфраструктуру.
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Джерело, яке відмовилося назвати свою назву, підтвердило повідомлення, що Італія готується відправити систему SAMP/T, яка розгорнута в Кувейті, але незабаром має повернутися до Італії. Однак він не назвав терміни постачання.
Ця система протиповітряної оборони, ймовірно, стане частиною дев'ятого пакета, який може бути затверджений найближчим часом, додало джерело.
- Франція передасть Києву в межах військової допомоги ракети для систем протиповітряної оборони SAMP/T.
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