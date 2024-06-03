Італія, ймовірно, передасть Україні другу систему ППО SAMP/T, - Reuters

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело.

Система SAMP/T, також відома як MAMBA, є франко-італійською батареєю, яка може відстежувати десятки цілей і перехоплювати 10 одночасно. Це єдина система європейського виробництва, яка може перехоплювати балістичні ракети.

Рим і Париж спільно поставили першу систему в 2023 році, але в останні місяці Україна неодноразово закликала партнерів надати більше допомоги з протиповітряної оборони, через посилення атак на міста та енергетичну інфраструктуру.

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Джерело, яке відмовилося назвати свою назву, підтвердило повідомлення, що Італія готується відправити систему SAMP/T, яка розгорнута в Кувейті, але незабаром має повернутися до Італії. Однак він не назвав терміни постачання.

Ця система протиповітряної оборони, ймовірно, стане частиною дев'ятого пакета, який може бути затверджений найближчим часом, додало джерело.