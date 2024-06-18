"Пересуваються, як щури": партизани розповіли про зміни поведінки росіян у Криму

Про це представники руху "Атеш" пишуть у Telegram.

За інформацією партизан, останнім часом рашисти стали дуже швидко проїжджати кримські міста і не затримуватись там надовго. Терористи бояться стеження та фотофіксації.

"Хочемо повідомити їх, що це не допоможе. Рух "Атеш" стежить за кожним підрозділом, знає кожен відстійник вздовж трас, всі маршрути руху та фіксує переміщення на всіх трасах. До зустрічі на паркінгу ТРЦ "Магістраль". А на "аксьоновців" чекаємо на їхньому улюбленому місці, біля Червоних Печер", - пишуть партизани.