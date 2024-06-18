"Пересуваються, як щури": партизани розповіли про зміни поведінки росіян у Криму
Партизани зауважили, що російські терористи переміщаються тимчасово окупованим Кримом, як щури
Про це представники руху "Атеш" пишуть у Telegram.
За інформацією партизан, останнім часом рашисти стали дуже швидко проїжджати кримські міста і не затримуватись там надовго. Терористи бояться стеження та фотофіксації.
"Хочемо повідомити їх, що це не допоможе. Рух "Атеш" стежить за кожним підрозділом, знає кожен відстійник вздовж трас, всі маршрути руху та фіксує переміщення на всіх трасах. До зустрічі на паркінгу ТРЦ "Магістраль". А на "аксьоновців" чекаємо на їхньому улюбленому місці, біля Червоних Печер", - пишуть партизани.
- Аналітик Defense Express Сергій Згурець вважає, що ЗСУ проводять системну роботу зі знищення протиповітряної оборони росіян в тимчасово окупованому Криму.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.47 Купівля 40.47Продаж 40.99
- EUR Купівля 43.37Продаж 44.17
- Актуальне
- Важливе