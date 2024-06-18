Сили оборони системно знищують ППО окупантів в Криму, - Згурець

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Ніч в Криму пройшла дійсно дуже цікавою. Вже після опівночі почала надходити інформація, що росіяни перекрили Кримський міст. Потім зʼявилась інформація про ракети, БПЛА та морські дрони, які атакують тимчасово окупований Крим. Це те, що описувалось в різних пабліках різними авторами. Втім, поки що перевіреної інформації про атаку на півострів немає", - розповів Згурець.

За словами аналітика, окупанти посилюють Крим системами протиповітряної оборони.

"Останнім часом Сили оборони, з використанням ракет Atacms та БПЛА, системно виноситься вся протиповітряна оборона окупантів в Криму. Ми знаємо, що останні два місяці в тимчасово окупованому Криму було знищено 15 одиниць систем протиповітряної оборони росіян. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ. Зокрема, С-300, С-400, командні пункти та РЛС до цих ЗРК. Фактично, зараз системні заходи ЗСУ скеровані на те, щоб повністю очистити Крим від протиповітряної оборони росіян. Це не просте завдання. Оскільки ворог має значну кількість цих військових засобів", - додав він.