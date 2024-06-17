Близько 15 систем ППО, понад 10 пунктів управління: ЗСУ розповіли про ураження об'єктів у Криму впродовж двох місяців
СтратКом ЗСУ підготував інфографіку уражень засобів протиповітряної оборони російських окупантів в тимчасово окупованому Криму за останні два місяці
Про це йдеться в телеграм-каналі СтратКом.
Зазначається, що загальна кількість окремо уражених російських систем ППО у тимчасово окупованому Криму - близько 15.
Зокрема, уражені дивізіони ППО в модифікаціях С-300, С-350, С-400. Також були знищені десятки пускових установок зазначених систем, понад 15 радіолокаційних станцій, понад 10 пунктів управління.
Фото: https://t.me/AFUStratCom/24652
- У вівторок, 11 червня, стало відомо, що російські окупанти посилили оборону Кримського моста.
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