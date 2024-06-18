Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Технології В Україні створять портал "еТютюн" з інформацією про інгредієнти тютюнових виробів

В Україні створять портал "еТютюн" з інформацією про інгредієнти тютюнових виробів

18 червня, 2024 вiвторок
15:13
Технології сигарети

У 2025 році в Україні запрацює портал "еТютюн". На ньому подаватимуть інформацію про інгредієнти тютюнових виробів та викиди внаслідок їх вживання

Зміст

Про це повідомляє Урядовий портал.

Зазначається, що портал "еТютюн" забезпечить прозорість обігу тютюнових виробів, дасть змогу державі контролювати їхню якість, мати чіткий перелік виробників та імпортерів тютюнових виробів в Україні і боротися з “чорним ринком”.

"еТютюн" планують запустити у лютому 2025 року. Надалі українська система буде синхронізованою із європейською, йдеться в повідомленні.

"Запуск цифрового проєкту "еТютюн" дасть державі дієвий механізм контролю над тим, щоб продукція відповідала загальноприйнятим європейським нормам", - додали на урядовому порталі.

  • У Всесвітній організації охорони здоров’я назвали шкідливі речовини та продукти й закликали уряди посилити їхнє регулювання.

Теги:
Суспільство
Україна
Читайте також:
чернівецькі десантники не дали ворогу закріпитися поблизу Вовчанська
15 червня, 2024 субота
Будуть або 200-ті або в полоні: експерт Коваленко про оточення ворога у Вовчанську на заводі
Сергій Ребров, Євро-2024
17 червня, 2024 понедiлок
Ребров прокоментував поразку збірної України від Румунії на Євро-2024
Ілля Забарний, Збірна України, Євро-2024
17 червня, 2024 понедiлок
Румунія - Україна 3:0: онлайн-трансляція нашого стартового матчу на Євро-2024
Київ
+28°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.48
    Купівля 40.48
    Продаж 40.99
  • EUR
    Купівля 43.38
    Продаж 44.17
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
18 червня
15:01
Верховна Рада
Парламент підтримав законопроєкт, який дозволяє місцевим радам фінансувати підрозділи Сил оборони
14:58
Оновлено
Айдос Садиков
У Києві невідомий стріляв у казахстанського опозиціонера Садикова, - ЗМІ
14:39
У Києві відбудеться четвертий саміт перших леді та джентльменів. Цьогорічна тема - "Безпека дітей"
14:23
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:21
хусити
США заявили про ураження 4 радарів та 2 безпілотників хуситів у Ємені
14:15
На замовлення спецслужб РФ планували підпали авто ТЦК у Дніпрі: СБУ затримала зловмисників
14:03
ракета Storm Shadow
Італія передасть Україні ракети Storm Shadow, - ЗМІ
14:00
OPINION
Андрій Яніцький, директор з розвитку сайту Еспресо ТБ
Троянський кінь для Євросоюзу
13:47
Оновлено
Від початку доби на фронті відбулося 56 боєзіткнень: на Покровському напрямку тривають 6 боїв
13:43
літній дощ
В Україну насувається холодний атмосферний фронт, - прогноз погоди від Наталки Діденко на 19-20 червня
13:39
Ієн Маккеллен
Актора Ієна Мак-Келена, відомого за роллю Гендальфа, ушпиталили після падіння зі сцени від час вистави
13:38
В Україні судитимуть окупанта, який розстріляв українського полоненого на Запоріжжі
13:21
Інтерв’ю
Артем Ситник
Артем Ситник про корупцію, велике будівництво та роль Офісу Президента
13:18
книги
Українці отримають сертифікати на купівлю книжок: Зеленський підписав закон
13:16
Kyiv Symphony Orchestra
"Київський симфонічний оркестр відмовився повертатись в Україну і просить притулку в Німеччині": фейки та маніпуляції світових ЗМІ за 18 червня
12:48
ЗСУ
Британська розвідка пояснила, чим Силам оборони загрожує втрата Новоолександрівки біля Авдіївки
12:32
Оновлено
Атака дронів по двох нафтобазах у Ростовській області
Атака дронів по двох нафтобазах у Ростовській області РФ є спецоперацією СБУ, - ЗМІ
12:20
Ексклюзив
Президент України Володимир Зеленський зустрічається з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді під час зустрічі лідерів G7 у Хіросімі, Японія, 20 травня 2023 р.
"Глобального Півдня вже не існує": експерт-міжнародник Данилов про підсумки Саміту миру
12:20
Оновлено
Олексій Гончаренко
У Росії заочно засудили до 10 років депутата ВР Гончаренка
12:15
US Department of Defense
Нардепка Устінова звинуватила США в затягуванні підготовки українських пілотів на F-16
12:12
електроенергія
Обмеження від 15:00 і до кінця доби, імпорт з 5 країн: ситуація в енергосистемі на 18 червня
12:08
Новини Львова
У Києві затримали адвокатку, яка спонукала клієнта дати слідчому $30 тисяч хабаря
12:07
Огляд
світ, міжнародний огляд
Путін їде до головного постачальника зброї – Північної Кореї, а в'єтнамська громада боронить Україну. Акценти світових ЗМІ 18 червня
12:03
OPINION
Тарас Загородній
Головний підсумок Саміту миру — бажання Європи відновити нашу територіальну цілісність
11:46
Ексклюзив
Спільне комюніке Саміту миру
Спільне комюніке Саміту миру не дає Україні жодних юридичних опцій, - юрист-міжнародник Лозовий
11:45
Володимир Зеленський
Єдина роумінгова зона з ЄС: Зеленський підписав закон
11:32
OPINION
Микола Княжицький
Китай не забезпечить миру Україні
11:30
ІДІЛ
Турецька розвідка допомогла РФ запобігти ще одному теракту ІД після атаки на "Крокус", - ЗМІ
11:10
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 18 червня: гривня зміцнилася щодо долара та євро
11:00
Україна - Євросоюз
Євросоюз став спостерігачем Міжнародної коаліції за повернення українських дітей
10:54
Україна-Угорщина
Угорщина видаватиме посвідки на проживання українцям навіть з протермінованими паспортами
10:51
Ексклюзив
знищені окупанти
Точна кількість окупантів, які опинились в оточенні на агрегатному заводі у Вовчанську, невідома, - DeepState
10:46
ракета Х-59
Росіяни вночі вдарили ракетою по Одещині, а зранку балістикою атакували Миколаївщину
10:29
світло
В Україні 18 червня скасували графіки відключень світла до 15:00
10:25
Розвідувала місця базування ЗСУ на Дніпропетровщині та Запоріжжі: продавчині загрожує 12 років ув'язнення
10:13
Речник міністерства оборони США Джон Кірбі
Вступ України в НАТО: у США вкотре наголосили, що процес можливий лише після війни
10:12
речник Держдепу США Метью Міллер
"Чергова максималістська заява", - Держдеп США про вимоги Путіна
10:00
OPINION
Дмитро Тужанський
Не варто завчасно "ховати" Орбана
09:43
"Зоряний шлях: Вундеркінди"
Netflix назвав дату виходу другого сезону серіалу "Зоряний шлях: Вундеркінди"
09:29
Франція
Французькі праві видалили зі свого сайту розділи про тісніші зв'язки з РФ та вихід з НАТО, - Politico
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV