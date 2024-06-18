В Україні створять портал "еТютюн" з інформацією про інгредієнти тютюнових виробів

Про це повідомляє Урядовий портал.

Зазначається, що портал "еТютюн" забезпечить прозорість обігу тютюнових виробів, дасть змогу державі контролювати їхню якість, мати чіткий перелік виробників та імпортерів тютюнових виробів в Україні і боротися з “чорним ринком”.

"еТютюн" планують запустити у лютому 2025 року. Надалі українська система буде синхронізованою із європейською, йдеться в повідомленні.

"Запуск цифрового проєкту "еТютюн" дасть державі дієвий механізм контролю над тим, щоб продукція відповідала загальноприйнятим європейським нормам", - додали на урядовому порталі.