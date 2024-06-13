Вбивають 2,7 млн європейців щороку: ВООЗ назвала шкідливі речовини та продукти

Про це повідомляє The Guardian.

Згідно з даними ВООЗ, тютюн, алкоголь, ультраоброблені харчові продукти та напої (UPF), а також викопне паливо щороку вбивають 2,7 млн людей у Європі.

У представленому звіті підрахували, що тютюн, викопне паливо, UPF та алкоголь є причиною понад 7400 смертей щодня в 53 країнах Європи. Загалом ці чотири галузі спричиняють у Європі близько 2,7 млн смертей щорічно, це приблизно чверть (24,5%) усієї смертності.

У звіті також описано, як "велика промисловість" використовує відкриті та приховані методи збільшення своїх прибутків шляхом затримки та зриву політики щодо покращення здоров’я населення.

"Невелика кількість транснаціональних корпорацій… мають значну владу над політичним і правовим контекстом, у якому вони діють, і перешкоджають регулюванню суспільних інтересів, що може вплинути на їхні прибутки", – заявили у ВООЗ.

Тактика, яку застосовують великі комерційні галузі, підриває заходи щодо зменшення куріння, вживання алкоголю та ожиріння, які є головними причинами поганого самопочуття, та яких можна уникнути.

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"Тактика промисловості включає в себе експлуатацію вразливих людей за допомогою цілеспрямованих маркетингових стратегій, введення споживачів в оману та надання неправдивих заяв про переваги їхньої продукції чи її екологічні повноваження", - прокоментував регіональний директор ВООЗ у Європі.

Згідно із дослідженням 2023 року, алкоголь, тютюн, оброблена їжа та напої, а також викопне паливо спричинили 19 млн смертей на рік у всьому світі, або 34% усіх смертей.

Аналіз ВООЗ показує, що жодна з європейських країн не досягає цілей сталого розвитку ООН щодо припинення зростання ожиріння або скорочення куріння серед людей віком від 15 років на 30%. 53 країни споживають більше алкоголю, ніж будь-який інший регіон у світі.

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У звіті також зазначили, що меншість європейських країн заборонила куріння у громадських місцях, а зусилля, спрямовані на те, щоб зробити шкідливі продукти менш привабливими через просту упаковку, оподаткування алкоголю та маркування харчових продуктів, також не були широко реалізовані.

Всесвітній фонд дослідження раку закликав людей частіше дотримуватися переважно рослинної дієти, тобто вживати різноманітних продукти рослинного походження, цільнозернові, фрукти і бобові та обмежити вживання алкоголю, щоб знизити ризик захворювання.