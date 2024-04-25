Секрети здоров'я від китайського аґрусу: 5 переваг ківі для організму

Ківі - це екзотичний фрукт, зовні виглядає як маленький коричнево-зелений плід із волосками на поверхні. Серединка ківі м'яка, зелена або жовта, з численним дрібним насінням. Цей фрукт вирізняється свіжим кисло-солодким смаком, який часто порівнюють з комбінацією смаків полуниці, банана й ананаса. Ківі є джерелом вітамінів С, К і E, а також містить велику кількість антиоксидантів і добре підходить для включення в різноманітні страви та напої.

Офіційна назва цього фрукта - Actinidia deliciosa, рослина походить з ліан роду актинідієвих. Історія походження ківі пов'язана з давніми часами в Китаї, де ця ягода відома під назвою міхутао, що перекладається як "мавпячий персик", хоча інколи його ще називали "китайський аґрус". Ліани актинідії були відомі в Китаї ще з давніх часів, але вживати плоди цих рослин довго не наважувалися люди, доки не побачили, що їх активно поїдають макаки.

Оригінальні китайські актинідії мали досить маленькі плоди вагою приблизно 30 г та були з невиразним смаком. Проте з часом цей фрукт привернув до себе увагу через свої корисні властивості та незвичайний вигляд. У ХIХ-XX столітті актинідію помітили новозеландські дослідники, тоді й почалася довга історія селекції ківі.

Вирощені в Новій Зеландії ківі відрізнялися від своїх китайських предків більшими розмірами та яскравішим смаком. Вони нагадували місцеву пташку, через це й отримали свою назву - на честь птаха ківі з Нової Зеландії.

Поступово ківі став популярним фруктом, що поширився по всьому світу. Він став важливою складовою багатьох страв, завдяки своєму освіжаючому смаку і корисним властивостям. Сьогодні ківі вирощують у різних країнах світу через смак і користь.

Фото: baumschule-horstmann.de

У чому користь ківі

Стандартний ківі вагою 69 грамів має таку харчову цінність: 41,1 калорії, 0,787 г білку, 0,359 г жиру, 10,1 г вуглеводів, 2,07 г клітковини, 64 мг вітаміну С, 23,5 мг кальцію, 215 мг калію та багато іншого.

Китайський аґрус вважається дуже корисним фруктом, оскільки має багато вітамінів, мінералів і антиоксидантів, які сприяють доброму здоров'ю.

Високий вміст вітаміну C

Ківі містить надзвичайно велику кількість вітаміну C, більше, ніж у лимонах. Цей вітамін сприяє підтримці імунітету, боротьбі з запальними процесами та захисту організму від вірусів і інфекцій.

Один ківі може закрити на 71% денну норму вітаміну С для чоловіків і на 85% для жінок, адже містить близько 64 мг цього вітаміну. Однак ківі має перевагу перед більшістю продуктів, багатих на аскорбінову кислоту, адже з'їсти один ківі набагато простіше, ніж цілий лимон.

Позитивно впливає на травлення

Ківі містить значну кількість волокон, тобто клітковини, що сприяє правильному функціонуванню травних органів. Волокна допомагають зберігати нормальну роботу кишківника, запобігають запорам та сприяють виведенню токсинів з організму.

Відповідно до досліджень, вміст клітковини та антиоксидантів у ківі сприяє підтримці здорової мікробіоти кишківника, що своєю чергою покращує загальне травлення та здоров'я кишківника. Крім того, китайський аґрус містить фруктові ферменти, такі як актинідин, які допомагають розщеплювати білки в їжі, що полегшує процес травлення.

Допомагає роботі серцево-судинної системи

Ківі містить значну кількість калію, який сприяє зниженню артеріального тиску та забезпечує здорове функціонування серця. Так, дослідження, що було опубліковано у 2015 році щодо споживання ківі та його впливу на артеріальний тиск, показало цікаві результати. В учасників, які споживали по три ківі щодня, був помітно нижчий рівень артеріального тиску порівняно з тими, хто куштував інші фрукти. Додавання ківі до раціону, поряд із регулярними фізичними вправами, може сприяти підтримці здорового артеріального тиску.

Крім того, споживання ківі може допомогти знизити рівень "поганого холестерину" і підвищити рівень "хорошого холестерину", що також сприяє здоров'ю серця. Вміст у ківі вітаміну С може підтримувати здоровий кровообіг через зміцнення стінок судин і підтримку їхньої еластичності.

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Корисний для підтримки нормальної ваги

Ківі може допомагати контролювати вагу, адже має низьку калорійність, але багатий на корисні поживні речовини, такі як вітаміни, мінерали і дієтичні волокна. Це дозволяє споживати цей фрукт як в ролі сніданку, так і перекусу без зайвих калорій. Тут варто ще зазначити, що китайський аґрус має низький глікемічний індекс (ГІ). Це означає, що він не спричиняє різкого підйому рівня цукру в крові, що також корисно для управління апетитом і підтримки стійкого рівня цукру в крові.

Як зазначалося раніше, ківі містить велику кількість волокон, які сприяють створенню відчуття ситості та покращують травлення. Це може допомогти уникнути переїдання і контролювати апетит.

Загалом, включення ківі до раціону може бути корисним для тих, хто стежить за вагою і прагне здорового способу харчування.

Позитивно впливає на здоров'я очей та шкіри

Ківі багатий на вітамін C, який є потужним антиоксидантом. Цей вітамін допомагає захищати очі від окислювального стресу, який може спричиняти їх пошкодження та погіршення зору. Антиоксиданти також дуже корисні у боротьбі зі стресом, який спричиняє вікові зміни шкіри. Він сприяє формуванню колагену, що забезпечує пружність та молодий вигляд шкіри.

Крім того, ківі містить лютеїн і зеаксантин, два каротиноїди, які відомі своєю користю для здоров'я очей. Ці пігменти допомагають фільтрувати шкідливе синє світло і захищають очі від старіння та уражень.

Чи може ківі принести шкоду людині

Хоча ківі має багато корисних властивостей, у деяких випадках вживання цього фрукту може бути протипоказаним.

Деякі люди можуть мати алергічну реакцію на ківі, зокрема на актиніди. Симптоми алергії на ківі - свербіж у роті або на губах, набряки чи дискомфорт у горлі, шкірні висипання, блювота або головний біль.

Люди, що мають проблеми зі шлунково-кишковим трактом теж мають бути обережні у вживанні фрукта. Вони можуть відчувати дискомфорт після споживання ківі через високий вміст кислоти. Це особливо стосується людей з виразковою хворобою, гастритом або рефлюксом.

Перед тим як додавати ківі до свого раціону, особливо якщо у вас є які-небудь проблеми зі здоров'ям або алергії, рекомендується проконсультуватися з лікарем.

Чи вирощують ківі в Україні

Для успішного вирощування ківі необхідні сприятливі умови: довгі теплі літні періоди, правильна вологість повітря та ґрунту, а також захист від морозів протягом зимового періоду.

В Україні вирощують ківі, хоча це не є типовою для нашого клімату культурою. Його вирощування обмежене через специфіку клімату та погодних умов. Проте деякі фермери та господарства, зокрема у південній та західній частині України, вдаються до вирощування деяких сортів, які витримують морози. Це, наприклад, актинідія коломікта (Actinidia kolomikta) або "Ківі Карпат Стратона" адаптовані до умов українського клімату.

Вирощування ківі в Україні вимагає пильного догляду, захисту від шкідників і хвороб, а також спеціальних технологій обробки і обрізки рослин. Ця культура може бути вигідною для місцевих фермерів, адже ківі є популярним фруктом і має великий попит на ринку.