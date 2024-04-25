Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Здоров'я Секрети здоров'я від китайського аґрусу: 5 переваг ківі для організму

Секрети здоров'я від китайського аґрусу: 5 переваг ківі для організму

25 квітня, 2024 четвер
11:00
Здоров'я Ківі

Китайський аґрус, або просто ківі, – це справжній натуральний вітамінний комплекс, який має низку переваг для здоров’я. Дізнайтеся про його справжню користь

Ківі - це екзотичний фрукт, зовні виглядає як маленький коричнево-зелений плід із волосками на поверхні. Серединка ківі м'яка, зелена або жовта, з численним дрібним насінням. Цей фрукт вирізняється свіжим кисло-солодким смаком, який часто порівнюють з комбінацією смаків полуниці, банана й ананаса. Ківі є джерелом вітамінів С, К і E, а також містить велику кількість антиоксидантів і добре підходить для включення в різноманітні страви та напої.

Офіційна назва цього фрукта - Actinidia deliciosa, рослина походить з ліан роду актинідієвих. Історія походження ківі пов'язана з давніми часами в Китаї, де ця ягода відома під назвою міхутао, що перекладається як "мавпячий персик", хоча інколи його ще називали "китайський аґрус". Ліани актинідії були відомі в Китаї ще з давніх часів, але вживати плоди цих рослин довго не наважувалися люди, доки не побачили, що їх активно поїдають макаки.

Оригінальні китайські актинідії мали досить маленькі плоди вагою приблизно 30 г та були з невиразним смаком. Проте з часом цей фрукт привернув до себе увагу через свої корисні властивості та незвичайний вигляд. У ХIХ-XX столітті актинідію помітили новозеландські дослідники, тоді й почалася довга історія селекції ківі.

Вирощені в Новій Зеландії ківі відрізнялися від своїх китайських предків більшими розмірами та яскравішим смаком. Вони нагадували місцеву пташку, через це й отримали свою назву - на честь птаха ківі з Нової Зеландії.

Поступово ківі став популярним фруктом, що поширився по всьому світу. Він став важливою складовою багатьох страв, завдяки своєму освіжаючому смаку і корисним властивостям. Сьогодні ківі вирощують у різних країнах світу через смак і користь.

Фото: baumschule-horstmann.de

У чому користь ківі

Стандартний ківі вагою 69 грамів має таку харчову цінність: 41,1 калорії, 0,787 г білку, 0,359 г жиру, 10,1 г вуглеводів, 2,07 г клітковини, 64 мг вітаміну С, 23,5 мг кальцію, 215 мг калію та багато іншого.

Китайський аґрус вважається дуже корисним фруктом, оскільки має багато вітамінів, мінералів і антиоксидантів, які сприяють доброму здоров'ю.

Високий вміст вітаміну C

Ківі містить надзвичайно велику кількість вітаміну C, більше, ніж у лимонах. Цей вітамін сприяє підтримці імунітету, боротьбі з запальними процесами та захисту організму від вірусів і інфекцій.

Один ківі може закрити на 71% денну норму вітаміну С для чоловіків і на 85% для жінок, адже містить близько 64 мг цього вітаміну. Однак ківі має перевагу перед більшістю продуктів, багатих на аскорбінову кислоту, адже з'їсти один ківі набагато простіше, ніж цілий лимон.

Позитивно впливає на травлення

Ківі містить значну кількість волокон, тобто клітковини, що сприяє правильному функціонуванню травних органів. Волокна допомагають зберігати нормальну роботу кишківника, запобігають запорам та сприяють виведенню токсинів з організму.

Відповідно до досліджень, вміст клітковини та антиоксидантів у ківі сприяє підтримці здорової мікробіоти кишківника, що своєю чергою покращує загальне травлення та здоров'я кишківника. Крім того, китайський аґрус містить фруктові ферменти, такі як актинідин, які допомагають розщеплювати білки в їжі, що полегшує процес травлення.

Допомагає роботі серцево-судинної системи

Ківі містить значну кількість калію, який сприяє зниженню артеріального тиску та забезпечує здорове функціонування серця. Так, дослідження, що було опубліковано у 2015 році щодо споживання ківі та його впливу на артеріальний тиск, показало цікаві результати. В учасників, які споживали по три ківі щодня, був помітно нижчий рівень артеріального тиску порівняно з тими, хто куштував інші фрукти. Додавання ківі до раціону, поряд із регулярними фізичними вправами, може сприяти підтримці здорового артеріального тиску.

Крім того, споживання ківі може допомогти знизити рівень "поганого холестерину" і підвищити рівень "хорошого холестерину", що також сприяє здоров'ю серця. Вміст у ківі вітаміну С може підтримувати здоровий кровообіг через зміцнення стінок судин і підтримку їхньої еластичності.

Фото: Freepik

Корисний для підтримки нормальної ваги

Ківі може допомагати контролювати вагу, адже має низьку калорійність, але багатий на корисні поживні речовини, такі як вітаміни, мінерали і дієтичні волокна. Це дозволяє споживати цей фрукт як в ролі сніданку, так і перекусу без зайвих калорій. Тут варто ще зазначити, що китайський аґрус має низький глікемічний індекс (ГІ). Це означає, що він не спричиняє різкого підйому рівня цукру в крові, що також корисно для управління апетитом і підтримки стійкого рівня цукру в крові.

Як зазначалося раніше, ківі містить велику кількість волокон, які сприяють створенню відчуття ситості та покращують травлення. Це може допомогти уникнути переїдання і контролювати апетит.

Загалом, включення ківі до раціону може бути корисним для тих, хто стежить за вагою і прагне здорового способу харчування.

Позитивно впливає на здоров'я очей та шкіри

Ківі багатий на вітамін C, який є потужним антиоксидантом. Цей вітамін допомагає захищати очі від окислювального стресу, який може спричиняти їх пошкодження та погіршення зору. Антиоксиданти також дуже корисні у боротьбі зі стресом, який спричиняє вікові зміни шкіри. Він сприяє формуванню колагену, що забезпечує пружність та молодий вигляд шкіри.

Крім того, ківі містить лютеїн і зеаксантин, два каротиноїди, які відомі своєю користю для здоров'я очей. Ці пігменти допомагають фільтрувати шкідливе синє світло і захищають очі від старіння та уражень.

Чи може ківі принести шкоду людині

Хоча ківі має багато корисних властивостей, у деяких випадках вживання цього фрукту може бути протипоказаним.

Деякі люди можуть мати алергічну реакцію на ківі, зокрема на актиніди. Симптоми алергії на ківі - свербіж у роті або на губах, набряки чи дискомфорт у горлі, шкірні висипання, блювота або головний біль.

Люди, що мають проблеми зі шлунково-кишковим трактом теж мають бути обережні у вживанні фрукта. Вони можуть відчувати дискомфорт після споживання ківі через високий вміст кислоти. Це особливо стосується людей з виразковою хворобою, гастритом або рефлюксом.

Перед тим як додавати ківі до свого раціону, особливо якщо у вас є які-небудь проблеми зі здоров'ям або алергії, рекомендується проконсультуватися з лікарем.

Чи вирощують ківі в Україні

Для успішного вирощування ківі необхідні сприятливі умови: довгі теплі літні періоди, правильна вологість повітря та ґрунту, а також захист від морозів протягом зимового періоду.

В Україні вирощують ківі, хоча це не є типовою для нашого клімату культурою. Його вирощування обмежене через специфіку клімату та погодних умов. Проте деякі фермери та господарства, зокрема у південній та західній частині України, вдаються до вирощування деяких сортів, які витримують морози. Це, наприклад, актинідія коломікта (Actinidia kolomikta) або "Ківі Карпат Стратона" адаптовані до умов українського клімату.

Вирощування ківі в Україні вимагає пильного догляду, захисту від шкідників і хвороб, а також спеціальних технологій обробки і обрізки рослин. Ця культура може бути вигідною для місцевих фермерів, адже ківі є популярним фруктом і має великий попит на ринку.

Теги:
Новини
Суспільство
корисні поради
Читайте також:
Зеленський у Мюнхені (17.02.2023)
23 квітня, 2024 вiвторок
"Зеленський – шахрай, за яким стоїть гангстер-олігарх": добірка фейків у світі за 23 квітня
На фото: Арнольд Шварценеґґер та Сильвестр Сталлоне
22 квітня, 2024 понедiлок
Шварценеґґер зізнався, що навмисно підштовхнув Сталлоне знятися у найгіршому фільмі в його карʼєрі
в Одесі затримали агента ФСБ
24 квітня, 2024 середа
Наводив ракети на будівлі СБУ та прокуратури, щоб помститися за судимість: в Одесі затримали агента ФСБ
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.45
    Купівля 39.45
    Продаж 39.92
  • EUR
    Купівля 42.22
    Продаж 42.96
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
25 квітня
12:30
TikTok
"Війна закінчиться 18 травня": у Центрі стратегічних комунікацій спростували нове "передбачення" з TikTok
12:30
Субантарктичний пінгвін
У Всесвітній день пінгвінів українські полярники показали птахів, які гніздують біля станції "Академік Вернадський"
12:10
руйнування
Виплати за програмою єВідновлення погодили для понад 65 тис. українців
12:07
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 25 квітня: скільки просять за долар та євро в обмінниках
12:02
OPINION
Володимир В'ятрович
Консульські репресії: від цього виграє тільки Росія
12:01
Новини компаній
на фото Якоб Ааруп-Андерсен і Володимир Зеленський
СЕО Carlsberg Group Якоб Ааруп-Андерсен зустрівся з президентом України
12:00
Огляд
Православна церква України
Чи можна жінкам ходити в храм у штанях та без хустки: що насправді прописано в Святому Письмі. Пояснення від ПЦУ
11:48
На фото: Постер фільму "Я, "Побєда" і Берлін"
Український фільм "Я, "Побєда" і Берлін" за повістю Скрябіна вийде у прокат в Польщі
11:40
електроенергія
Україна четвертий день поспіль залучає аварійну допомогу з Європи: ситуація в енергосистемі станом на 25 квітня
11:37
Ексклюзив
Росіяни втратили спокій у Криму: військовий експерт Селезньов про наявність ATACMS у ЗСУ
11:31
Ілля Вітюк
НАБУ перевіряє дані про елітну нерухомість голови департаменту кібербезпеки СБУ Вітюка
11:23
Огляд
світ, міжнародний огляд
Україна досі не виробила плану перемоги, а Лондон продовжує фінансувати Кремль через купівлю нафти. Акценти світових ЗМІ 25 квітня
11:16
КНДР, Північна Корея
ЄС готує санкції проти суден, що возять зброю з КНДР до РФ, і танкерів - порушників стелі цін на нафту, - Reuters
11:15
Тимур Іванов, Володимир Путін та Сергій Шойгу (зліва - направо)
Арешт заступника Шойгу став найсерйознішим скандалом в міноборони РФ з 2012 року, - британська розвідка
11:12
на фото готель "Україна"
Готель "Україна" в Києві внесли до списку об'єктів приватизації
10:40
Оновлено
Наслідки удару по Черкащині 25.04.24
РФ атакувала Черкащину: 6 постраждалих, пошкоджено критичну інфраструктуру
10:34
у Омську горять нафтопродукти
У російському Омську горять три ємності з нафтопродуктами
10:20
прикордонник
На Сумщині прикордонники відбили наступ російської ДРГ
10:16
Оновлено
РФ ветувала резолюцію Радбезу ООН про недопущення гонки озброєнь у космосі. Білий дім відреагував
10:12
Дональд Трамп
Аризона звинуватила 18 соратників Трампа у спробі зірвати президентські вибори
10:04
Анонс
Онлайн-інкубатор для стартапів з соціальною метою StartUp4Good
Онлайн-інкубатор для стартапів із соціальною метою StartUp4Good: триває прийом заявок
10:00
OPINION
Тарас Загородній
Як змусити Захід прийняти Україну в НАТО без умов?
09:48
Сі Цзіньпін та Путін
Китай обрав сторону й не може претендувати на нейтралітет у війні між РФ та Україною, - посол США в НАТО
09:44
Ексклюзив
Карта. Бахмут_2404
Відчувається, що в росіян уже теж не вистачає боєприпасів: боєць ЗСУ про ситуацію біля Часового Яру
09:23
Китай утримує в порту судно "Ангара"
Китай пустив у порт судно, що постачало зброю з КНДР до Росії, - Reuters
09:08
діти, злочини росії
РФ розробила пропаганду для дітей із ТОТ і планує вчити їх "патріотизму" в таборах відпочинку, - Луганська ОВА
09:03
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
Росія виробляє більше зброї, ніж їй треба для війни в України, - міністр оборони Німеччини
08:43
За 10 років окупації Криму РФ засудила 320 жителів через політичні мотиви, - активісти
08:29
Оновлено
СБУ затримала настоятеля Святогірської лаври УПЦ МП митрополита Арсенія
Настоятеля Святогірської лаври, який зливав позиції ЗСУ, арештували
08:25
Ексклюзив
ЗСУ
"Ворог стогне від роботи артилерії ЗСУ": Братчук про плацдарм у Кринках
08:08
Білий дім
Деякі чиновники Білого дому не до кінця впевнені, що Україна зможе перемогти навіть із новим пакетом допомоги, - Politico
08:05
OPINION
Володимир Цибулько
Інцидент у Good Wine. Татаров — монстр?
07:59
Українські військові проходять підготовку до польотів на F-16 у Франції, - ЗМІ
07:38
Оновлено
розбита російська техніка
Засіб ППО, 13 танків та 1040 військових: втрати армії РФ за добу війни в Україні
07:24
Ємен, хусити
Хусити намагались атакувати корабель над Аденською затокою балістичною ракетою: військові США знищили ворожу ціль
06:56
Україна, Португалія
Україна почала перемовини з Португалією про безпекову угоду
06:53
Дмитро Лубінець
РФ заявила про "перші очні переговори" з Україною щодо обміну дітей, Лубінець спростував заяву і уточнив формат
06:43
ЗСУ генштаб війна з Росією
Сили оборони просунулися біля Кринків: ISW оцінив ситуацію на фронті
06:42
OPINION
Микола Княжицький
Чи блокуватиме Польща інтеграцію України з ЄС?
06:21
Telegram логотип
"Щоб залишатись у доступі": Дуров попередив про зміни для українських користувачів Telegram
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV