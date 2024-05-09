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Вчені назвали фрукт, що знижує ризик діабету та захворювань серця

9 травня, 2024 четвер
14:59
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Зміст

Лікарі назвали фрукт, який дуже корисний для здоров'я діабетиків. Він знижує ризик діабету та захворювань серця

Пітахая

Екзотичний фрукт пітахаю називають "суперпродуктом". Також він ще відомий як "фрукт дракона". Його плоди містять багато поживних речовин, що мають антиоксидантні та протизапальні властивості. Дослідження показують, що вживання цього екзотичного фрукта може знизити ризик серцево-судинних захворювань, діабету та раку.

Пітахаю вирощують у Мексиці, Центральній та Південній Америці, Філіппінах, Ізраїлі, В'єтнамі та інших країнах Азії. Цей плід має червону, рожеву або жовту шкірку із зеленими соковитими лусочками.

"Фрукт дракона має високий вміст вітаміну С та інших антиоксидантів, які можуть знизити ризик захворювань та зниження імунної функції, а також допомогти покращити здоров'я", - каже дієтолог Кім Шапіро.

Властивості фрукта 

"Фрукт дракона" містить антиоксидантні вітаміни С та А, а також калій. Ці сполуки можуть допомогти запобігти захворюванням, пов'язаним із запальними та окислювальними процесами, зокрема:

  • цукровий діабет
  • серцево-судинні захворювання
  • рак
  • дисліпідемія (високий рівень холестерину)
  • метаболічний синдром (поєднання станів, що підвищують ризик діабету, інсульту та серцевих захворювань)

Знижує ризик діабету та захворювань серця.  Фрукт забезпечує високий вміст клітковини - 60 грамів "фрукта дракона" містить понад 3 грами клітковини.

Рекомендоване щоденне споживання харчових волокон становить 28 грамів на добу, виходячи з 2000 калорійної дієти. Таким чином, вживання цього фрукта здатне частково покрити потреби організму у клітковині.

Теги:
Новини
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