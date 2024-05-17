"Відсутність бажання йти воювати": у Мін'юсті розповіли, що може завадити мобілізації ув'язнених

Про це заявила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька в інтерв'ю "Главкому".

"Коли Міністерство юстиції готувало вказану статистику для народних депутатів, одразу відкинули близько 4 тис. засуджених, у яких діагностовано суспільно небезпечні хвороби на кшталт ВІЛ, гепатит, туберкульоз. Проте на заваді може стати не стільки «букет» хвороб, скільки відсутність бажання засудженого йти воювати", - сказала вона, додавши, що у квітні міністерство проводило опитування серед ув’язнених.

Засуджених запитали, чи потрібно ухвалювати закон про умовно-дострокове звільнення засуджених шляхом укладання контракту на військову службу. За словами Висоцької, 4,5 тис. засуджених відповіли "Так".

"При цьому варто розуміти: адміністрації установ відбування покарань не опитували в’язнів за статтями Кримінального кодексу, частина з яких нині не підпадає під мобілізацію. Також до уваги не брався їхній стан здоров’я. І, повторюся, найголовніший критерій – мотивація", - сказала представниця Мін'юсту.

Вона розповіла, що міністерство юстиції готувало статистику для законотворців за кожною категорією засуджених, яка відсіювалася, щоб було видно, скільки втрачається потенційного мобілізаційного резерву.

"Наразі картина щодо ув’язнених за статтею 115 Кримінального кодексу («Умисне вбивство») така: 2,2 тис. осіб засуджено за вбивство однієї людини і 178 осіб - за двох і більше людей. Ми не можемо гарантувати суспільству, що 5 або 10 тис. засуджених приєднаються до лав ЗСУ. Однак якщо бодай частина з них таки піде служити, це вважатиметься підтримкою для армії", - зазначила заступниця міністра юстиції.

Вона також підкреслила, що довічно ув'язнені поки що не можуть потрапити на фронт. За її словами, наразі в колоніях утримуються 1,5 тис. "довічників".

Висоцька розповіла, що зараз готуються напрацювання спільно з Міноборони та МВС. Потім проєкти документів внесуть на засідання уряду, а також підсилять внутрішніми наказами цих міністерств. Орієнтовно за кілька тижнів закон матиме повноцінне застосування, кажуть у Мін'юсті.