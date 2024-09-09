У Міноборони тестуватимуть нову модель забезпечення ЗСУ харчуванням
Закупівельна агенція Міністерства оборони "Державний оператор тилу" у 2025 році запустить пілотний проєкт нової моделі забезпечення харчуванням Збройних Сил України
Про це повідомила пресслужба відомства.
Зазначено, що модель тестуватимуть протягом 2025 року, а діятиме вона в Київській, Вінницькій, Житомирській, Черкаській, Кіровоградській областях та у Києві.
"З лютого 2025 року будуть діяти дві моделі паралельно: та, за якою ДОТ працює зараз, та нова пілотна модель. Такий підхід застосовується для забезпечення стійкості системи та безперервності процесу постачання. Трансформації в моделі харчування для військових мають підвищити ефективність постачання і водночас забезпечити дотримання високих стандартів якості продуктів", – пояснив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.
Зазначено, що головним завданням нового підходу буде забезпечення кращої якості продукції для ЗСУ й підвищення ефективності цього процесу.
Підкреслено, зміни стосуються фінансової моделі взаємодії з постачальником, товарної моделі та процесу контролю якості.
За інформацією Міноборони, нова модель забезпечення ЗСУ харчуванням передбачає:
- отримання постачальником компенсації вартості товару та плату за послуги (склад і транспорт) з урахуванням SLA – угоди про рівень послуг, буде визначена та зафіксована гранична вартість каталогу;
- через відкриті закупівельні майданчики ДОТ обиратиме виробників 75% видів продукції, яких будуть контрактувати постачальники, за рештою категорій постачальники самостійно визначатимуть виробників-субпідрядників;
- застосовуватиметься "чорний список" до виробників та постачальників – новий інструмент недопущення в майбутніх періодах участі в процесі забезпечення харчування ЗСУ тих суб’єктів, які вже мали до того порушення договірних зобов’язань;
- уся продукція для ЗСУ проходитиме через розподільчий центр і лише після цього її відправлятимуть на військові частини: до цього етапу контролю якості долучать лише фахівців ДОТ.
27 серпня стало відомо, що Міноборони цифровізувало процес замовлення продуктів харчування для військових.
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