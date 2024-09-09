У Міноборони тестуватимуть нову модель забезпечення ЗСУ харчуванням

Про це повідомила пресслужба відомства.

Зазначено, що модель тестуватимуть протягом 2025 року, а діятиме вона в Київській, Вінницькій, Житомирській, Черкаській, Кіровоградській областях та у Києві.

"З лютого 2025 року будуть діяти дві моделі паралельно: та, за якою ДОТ працює зараз, та нова пілотна модель. Такий підхід застосовується для забезпечення стійкості системи та безперервності процесу постачання. Трансформації в моделі харчування для військових мають підвищити ефективність постачання і водночас забезпечити дотримання високих стандартів якості продуктів", – пояснив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

Зазначено, що головним завданням нового підходу буде забезпечення кращої якості продукції для ЗСУ й підвищення ефективності цього процесу.

Підкреслено, зміни стосуються фінансової моделі взаємодії з постачальником, товарної моделі та процесу контролю якості.

За інформацією Міноборони, нова модель забезпечення ЗСУ харчуванням передбачає:

отримання постачальником компенсації вартості товару та плату за послуги (склад і транспорт) з урахуванням SLA – угоди про рівень послуг, буде визначена та зафіксована гранична вартість каталогу;

через відкриті закупівельні майданчики ДОТ обиратиме виробників 75% видів продукції, яких будуть контрактувати постачальники, за рештою категорій постачальники самостійно визначатимуть виробників-субпідрядників;

застосовуватиметься "чорний список" до виробників та постачальників – новий інструмент недопущення в майбутніх періодах участі в процесі забезпечення харчування ЗСУ тих суб’єктів, які вже мали до того порушення договірних зобов’язань;

уся продукція для ЗСУ проходитиме через розподільчий центр і лише після цього її відправлятимуть на військові частини: до цього етапу контролю якості долучать лише фахівців ДОТ.

27 серпня стало відомо, що Міноборони цифровізувало процес замовлення продуктів харчування для військових.