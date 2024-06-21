У МОН розповіли, коли цьогоріч розпочнеться навчальний рік у школах
Міністр освіти й науки Оксен Лісовий заявив, що цього року у школах навчальний рік не буде починатись раніше, але є ймовірність внесення змін у розклади занять
Про це він повідомив під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді.
Очільник МОН підкреслив, що відомство працюватиме з графіками уроків, зміщуючи початок занять до 10:00.
"Щодо шкіл. Ми не розпочинатимемо навчальний рік раніше. Ми працюватимемо з графіками занять там, де немає позмінного навчання, зміщуючи початок уроків у школах на 10:00. Зараз працюємо над цими рекомендаціями", - сказав Лісовий.
Також він зазначив, що місцеве самоврядування відповідатиме за забезпечення шкіл технічними засобами електроенергії. За його словами, їх зараз мають 30% закладів.
"У крайніх випадках повертатимемося до змішаного або онлайн-навчання в пікових складних періодах", - додав міністр.
- 19 червня в Україні запустили сайт застосунку для школярів, батьків і вчителів "Мрія". Він доступний двома мовами - українською та англійською.
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