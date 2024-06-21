У МОН розповіли, коли цьогоріч розпочнеться навчальний рік у школах

Про це він повідомив під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді.

Очільник МОН підкреслив, що відомство працюватиме з графіками уроків, зміщуючи початок занять до 10:00.

"Щодо шкіл. Ми не розпочинатимемо навчальний рік раніше. Ми працюватимемо з графіками занять там, де немає позмінного навчання, зміщуючи початок уроків у школах на 10:00. Зараз працюємо над цими рекомендаціями", - сказав Лісовий.

Також він зазначив, що місцеве самоврядування відповідатиме за забезпечення шкіл технічними засобами електроенергії. За його словами, їх зараз мають 30% закладів.

"У крайніх випадках повертатимемося до змішаного або онлайн-навчання в пікових складних періодах", - додав міністр.