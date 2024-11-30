У нас відвертаються від людини в пікселі: президент Української авіаційної асоціації пілотів про ставлення у суспільстві до військових

Про це він розповів в етері Еспресо.

"На превеликий жаль, хочу сказати, що дійсно йде розшарування в українському суспільстві на окремо військових та цивільних. Одна справа – довіра українців до ЗСУ, а якщо повернутися трохи в бік, то є українці як суспільство та військові, де починаються величезні проблеми. Я бачу декілька тем, чому ці проблеми виникають. Тому що держава, тобто люди, які керують державою, на сьогодні нічого не роблять, щоб не було розшарування суспільства за ставленням до української армії. Я був неприємно вражений, коли мені один з військових сказав, що Львів ворожий до військових. А потім, спілкуючись з іншими військовими, які перебували в інших містах України, говорили, що є міста, які ставляться вороже до військових", - зазначив Геннадій Хазан.

За його словами, однією з причин такої ситуації є бездарна та безглузда політика рекрутингу до ЗСУ, бо люди, коли бачать військових, відразу кажуть, що це ТЦК. Між іншим, зараз військові стараються переодягатися у цивільний одяг, щоб не відрізнятися від містян.

"Давайте пригадаємо 2022 рік, коли дякували військовим, бачачи їх у чергах, оплачували їм покупки. Люди забули, що таке слово "дякую" військовому. Або кажуть, що від військового смердить, не розуміючи, що він вчора був на передку і не мав можливості привести себе до ладу. І такого все більше і більше. На жаль, немає жодної програми, яка б не давала можливість такого розшарування. Сьогодні, як ніколи, треба робити заходи, щоб поєднуватися. А ще зверніть увагу, що відбувається зі стоянками для людей з обмеженими можливостями, бо я декілька разів звертався і просив недотичних до тих знаків, звільнити ці місця", - прокоментував президент Української авіаційної асоціації пілотів.

Хазан констатував, що у нас відвертаються від людини в пікселі.