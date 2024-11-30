У нас відвертаються від людини в пікселі: президент Української авіаційної асоціації пілотів про ставлення у суспільстві до військових
Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків "АОПА Україна", зауважив, що держава нічого не робить, щоб не було розшарування суспільства за ставленням до української армії
Про це він розповів в етері Еспресо.
"На превеликий жаль, хочу сказати, що дійсно йде розшарування в українському суспільстві на окремо військових та цивільних. Одна справа – довіра українців до ЗСУ, а якщо повернутися трохи в бік, то є українці як суспільство та військові, де починаються величезні проблеми. Я бачу декілька тем, чому ці проблеми виникають. Тому що держава, тобто люди, які керують державою, на сьогодні нічого не роблять, щоб не було розшарування суспільства за ставленням до української армії. Я був неприємно вражений, коли мені один з військових сказав, що Львів ворожий до військових. А потім, спілкуючись з іншими військовими, які перебували в інших містах України, говорили, що є міста, які ставляться вороже до військових", - зазначив Геннадій Хазан.
За його словами, однією з причин такої ситуації є бездарна та безглузда політика рекрутингу до ЗСУ, бо люди, коли бачать військових, відразу кажуть, що це ТЦК. Між іншим, зараз військові стараються переодягатися у цивільний одяг, щоб не відрізнятися від містян.
"Давайте пригадаємо 2022 рік, коли дякували військовим, бачачи їх у чергах, оплачували їм покупки. Люди забули, що таке слово "дякую" військовому. Або кажуть, що від військового смердить, не розуміючи, що він вчора був на передку і не мав можливості привести себе до ладу. І такого все більше і більше. На жаль, немає жодної програми, яка б не давала можливість такого розшарування. Сьогодні, як ніколи, треба робити заходи, щоб поєднуватися. А ще зверніть увагу, що відбувається зі стоянками для людей з обмеженими можливостями, бо я декілька разів звертався і просив недотичних до тих знаків, звільнити ці місця", - прокоментував президент Української авіаційної асоціації пілотів.
Хазан констатував, що у нас відвертаються від людини в пікселі.
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