Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство У нас відвертаються від людини в пікселі: президент Української авіаційної асоціації пілотів про ставлення у суспільстві до військових
Ексклюзив

У нас відвертаються від людини в пікселі: президент Української авіаційної асоціації пілотів про ставлення у суспільстві до військових

Ірена Моляр
30 листопада, 2024 субота
16:28
Суспільство ЗСУ, українські військові

Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків "АОПА Україна", зауважив, що держава нічого не робить, щоб не було розшарування суспільства за ставленням до української армії

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"На превеликий жаль, хочу сказати, що дійсно йде розшарування в українському суспільстві на окремо військових та цивільних. Одна справа – довіра українців до ЗСУ, а якщо повернутися трохи в бік, то є українці як суспільство та військові, де починаються величезні проблеми. Я бачу декілька тем, чому ці проблеми виникають. Тому що держава, тобто люди, які керують державою, на сьогодні нічого не роблять, щоб не було розшарування суспільства за ставленням до української армії. Я був неприємно вражений, коли мені один з військових сказав, що Львів ворожий до військових. А потім, спілкуючись з іншими військовими, які перебували в інших містах України, говорили, що є міста, які ставляться вороже до військових", - зазначив Геннадій Хазан.

За його словами, однією з причин такої ситуації є бездарна та безглузда політика рекрутингу до ЗСУ, бо люди, коли бачать військових, відразу кажуть, що це ТЦК. Між іншим, зараз військові стараються переодягатися у цивільний одяг, щоб не відрізнятися від  містян.

"Давайте пригадаємо 2022 рік, коли дякували військовим, бачачи їх у чергах, оплачували їм покупки. Люди забули, що таке слово "дякую" військовому. Або кажуть, що від військового смердить, не розуміючи, що він вчора був на передку і не мав можливості привести себе до ладу. І такого все більше і більше. На жаль, немає жодної програми, яка б не давала можливість такого розшарування. Сьогодні, як ніколи, треба робити заходи, щоб поєднуватися. А ще зверніть увагу, що відбувається зі стоянками для людей з обмеженими можливостями, бо я декілька разів звертався і просив недотичних до тих знаків, звільнити ці місця", - прокоментував президент Української авіаційної асоціації пілотів.

Хазан констатував, що у нас відвертаються від людини в пікселі.

 

 

  • У застосунку "Київ цифровий" з'явився новий розділ "Соціальний статус", завдяки якому захисники та захисниці України зможуть безплатно паркуватись на муніципальних паркінгах.
Теги:
Відео
Новини
Україна
військові
Читайте також:
Володимир Зеленський
Автор Дар'я Куркіна
29 листопада, 2024 п'ятниця
З членством у НАТО: Зеленський припустив припинення війни без повернення територій
Володимир Путін
Автор Юлія Лаврук
28 листопада, 2024 четвер
Під час візиту Путіна до Астани на вуличному екрані з'явився прапор України: поліція Казахстану розпочала розслідування
Вікторія Спартц
Автор Юлія Юліна
29 листопада, 2024 п'ятниця
Конгресвумен Спартц: "Якщо Україна хоче перемогти РФ, потрібно мобілізувати всю країну"
  • USD 41.43
    Купівля 41.43
    Продаж 41.9
  • EUR
    Купівля 43.69
    Продаж 44.38
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
30 листопада
17:20
Дональд Туск
Польща спорудить "Східний щит" не лише на кордоні з РФ та Білоруссю, а й з Україною, - Туск
17:19
TikTok-блогер Владислав Олійниченко "Crawly"
Тролив поляків у костюмі "зеленого гнома", влаштовував безлади: з Польщі до Україні депортували тіктокера-мільйонника Crawly
16:44
Війна з Росією, ЗСУ
На фронті від початку доби відбулося 153 боєзіткнення: окупанти 38 разів атакували на Курахівському напрямку
16:38
розбита російська техніка
"Бук", "Тор", "Зоопарк" і не тільки: в Міноборони розповіли, яку техніку ворога знищили ЗСУ протягом листопада
16:19
Коаліція з розмінування погодила дорожню карту допомоги Україні на 2025-2034 роки
16:02
OPINION
Чому в Енергоатомі досі люди держзрадника Деркача?
15:44
На ТОТ Херсонщини росіяни вилучають у цивільних човни на потреби "СВО"
15:34
Огляд
Дмитро Різник, ПСВ - "Шахтар"
Фіаско "Динамо" та "Шахтаря" у єврокубках, повернення Кличка-молодшого на ринг: головні новини українського спорту за тиждень
15:15
Ексклюзив
мобілізація
Правда посередині: голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Тимочко про зниження мобілізаційного віку
15:03
Оновлено
Окупанти зранку атакували Мирноград: дві людини загинули, є постраждалі
14:48
Інтерв’ю
Януш Буґайський
Російська Федерація почне валитися ще за Путіна, - американський політолог Буґайський
14:35
Прем'єр Грузії Кобахідзе заявив, що в країні не буде "українського Майдану"
14:02
Ексклюзив
Дональд Трамп
Контакти Трампа з Москвою вже почалися, - політик Рибачук
14:00
Ексклюзив
Французькі солдати беруть участь у масштабних військових навчаннях під назвою «Оріон» у Фронтіньяні, південна Франція, 26 лютого 2023 року
Питання відправки французьких і британських військових в Україну розглядають предметніше, шантаж Путіна провалюється, - Піонтковський
14:00
OPINION
Потрібна нова мітла проти "тіньового" нафтового флоту росіян
13:30
ІТ технології
Українська IT-армія паралізувала роботу звʼязку та інтернету росіян, - Мінцифри
13:24
Тайвань прапор
Запчастини для F-16 і радари: держдеп США схвалив продаж зброї Тайваню на $385 млн
12:59
радіотехнічні війська
Радіотехнічні війська зафіксували майже мільйон повітряних цілей РФ з початку великої війни
12:41
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 30 листопада: скільки коштує в обмінниках долар і євро
12:35
Оновлено
Аеропорт Алеппо
Російська авіація спільно з сирійською вперше з 2016 року обстріляла Алеппо та інші міста, захоплені повстанцями, - ЗМІ
12:20
Російському генералу Нікіфорову, який наказав ударити "іскандером" по драмтеатру у Чернігові заочно повідомили про підозру
12:06
Ексклюзив
Обстріл Нової Каховки 26 листопада
"Ймовірно в автобусі була завчасно підготовлена вибухівка": заступник голови Херсонської облради Соболевський про обстріл у Новій Каховці
12:05
На фото: стабпункт під Бахмутом, монітор біля пораненого
Японська компанія розробила роботизовані костюми для реабілітації важкопоранених українських військових
12:02
Карло Формоза
Конференція з відновлення України у Римі зосередиться на чотирьох напрямках, - посол Італії Формоза
12:00
OPINION
Чому Україні не підходить "довга стратегія"
10:56
Минулої доби росіяни вбили мирного жителя Донеччини
10:51
Оновлено
Херсон
Війська РФ атакували громадський транспорт у Херсоні: поранено 7 людей
10:48
Під час атаки по Україні 28 листопада F-16 знищили 7 російських крилатих ракет, - Зеленський
10:30
Ексклюзив
РЛС "Подльот"
Знищена РЛС "Подлет" була складовою ППО росіян в Криму, - ВМС ЗСУ
10:17
евакуація
У Боровій на Харківщині завершили примусову евакуацію дітей із сім’ями
10:01
OPINION
Про ЩО домовлятися з Росією?
10:00
Ексклюзив
Дональд Трамп
Технічно Київ має бути спокійним, бо Трамп намагається допомогти досягти не тільки миру, - американський політолог Буґайський
09:56
ЗАЕС окупанти
Запорізька АЕС втретє за місяць опинилась на межі блекауту через російський обстріл
09:54
бійці ГУР уразили три російські РЛС в окупованому Криму
"Каста" і два "Подльоти": бійці ГУР уразили три російські РЛС в окупованому Криму
09:46
на фото прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Шмигаль розповів, чи можливе часткове відкриття авіапростору над Україною
09:36
сили ППО
Нічна атака РФ по Україні: сили ППО знищили 8 з 10 ворожих дронів
09:22
Присвячена загиблим побратимам: "Культурний десант" випустив кліп на пісню Мирослава Кувалдіна "До побачення"
08:35
Огляд
Недосип, мавпа за рогом і Всесвіт у кріслі - 5 книг про те, як запустити свій мозок на повну
08:18
Росіяни вночі обстріляли Нікопольщину: є загиблий і руйнування
08:14
Оновлено
Минулої доби на фронті відбулося 192 боєзіткнення: найгарячіше було на Курахівському напрямку
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV