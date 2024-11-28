Київ Цифровий запровадив можливість безкоштовного паркування для військових і ветеранів
У застосунку "Київ цифровий" з'явився новий розділ "Соціальний статус", завдяки якому захисники та захисниці України зможуть безкоштовно паркуватись на муніципальних паркінгах
Про це повідомили у пресслужбі застосунку.
Вказано, що після оновлення у "Києві Цифровому" з'явився новий розділ "Ваш соціальний статус".
Для тих, хто живе або працює у Києві, Резидентський статус підтвердить приналежність до міста, а для військових та ветеранів після підтвердження спеціального статусу, з'явиться можливість безкоштовного паркування.
"Підтвердити статус можна прямо у застосунку Київ Цифровий через Дію або BankID. Це швидко, просто й відкриває доступ до важливих міських сервісів", - йдеться у повідомленні.
- Раніше розробники міського застосунку "Київ Цифровий" оновили дизайн та додали новий розділ із корисними посиланнями.
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