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Київ Цифровий запровадив можливість безкоштовного паркування для військових і ветеранів

Ольга Бабишена
28 листопада, 2024 четвер
23:43
Суспільство Київ Цифровий

У застосунку "Київ цифровий" з'явився новий розділ "Соціальний статус", завдяки якому захисники та захисниці України зможуть безкоштовно паркуватись на муніципальних паркінгах

Зміст

Про це повідомили у пресслужбі застосунку. 

Вказано, що після оновлення у "Києві Цифровому" з'явився новий розділ "Ваш соціальний статус".

Для тих, хто живе або працює у Києві,  Резидентський статус підтвердить приналежність до міста, а для військових та ветеранів після підтвердження спеціального статусу, з'явиться можливість безкоштовного паркування. 

"Підтвердити статус можна прямо у застосунку Київ Цифровий через Дію або BankID. Це швидко, просто й відкриває доступ до важливих міських сервісів", - йдеться у повідомленні. 

 

  • Раніше розробники міського застосунку "Київ Цифровий" оновили дизайн та додали новий розділ із корисними посиланнями. 
Теги:
Новини
Україна
військові
Технології
новини Києва
Військові новини
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