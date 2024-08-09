У застосунку "Київ Цифровий" додали новий розділ та оновили дизайн
Розробники міського застосунку "Київ Цифровий" оновили дизайн та додали новий розділ із корисними посиланнями
Про це повідомили КМДА.
У команді застосунку зазначають, що в оновленій версії інтерфейс став сучаснішим, навігація - зручнішою, а переходи користувачів у профіль і на екран усіх сервісів - простішими.
"Відтепер, потягнувши екран ліворуч, користувачі потраплять у профіль, а праворуч - до всіх сервісів застосунку", - йдеться у повідомленні.
Крім того, відтепер у "Київ Цифровий" з'явився новий розділ із корисними посиланнями на міські сайти.
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