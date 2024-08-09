У застосунку "Київ Цифровий" додали новий розділ та оновили дизайн

Про це повідомили КМДА.

У команді застосунку зазначають, що в оновленій версії інтерфейс став сучаснішим, навігація - зручнішою, а переходи користувачів у профіль і на екран усіх сервісів - простішими.

"Відтепер, потягнувши екран ліворуч, користувачі потраплять у профіль, а праворуч - до всіх сервісів застосунку", - йдеться у повідомленні.

Крім того, відтепер у "Київ Цифровий" з'явився новий розділ із корисними посиланнями на міські сайти.