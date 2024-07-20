У Полтаві нелегальна комуністична організація розклеює провокативні листівки, - ЗМІ

Про це повідомляє інтернет-видання "Полтавщина".

Зазначається, що в описі організації вказано, що вона популяризує марксистські ідеї. Однак за повідомленням Служби безпеки, "Робітничий фронт України" є проросійським громадським об’єднанням, яке фінансує Росія.

Відповідна організація активно поширює дописи у соціальних мережах, пишуть подкасти, оприлюднюють відео. На фотографіях можна побачити листівки з провокативними надписами, зокрема: "Чому мій чоловік зобов'язаний? А держава - нікому нічого не винна?".

Фото: Полтавщина

Наразі полтавські правоохоронці не коментують поширення листівок в обласному центрі.