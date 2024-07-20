У Полтаві нелегальна комуністична організація розклеює провокативні листівки, - ЗМІ
У Полтаві нелегальна комуністична організація "Робітничий фронт України" розклеює листівки з провокативними надписами про мобілізацію або допомогу військовим
Про це повідомляє інтернет-видання "Полтавщина".
Зазначається, що в описі організації вказано, що вона популяризує марксистські ідеї. Однак за повідомленням Служби безпеки, "Робітничий фронт України" є проросійським громадським об’єднанням, яке фінансує Росія.
Відповідна організація активно поширює дописи у соціальних мережах, пишуть подкасти, оприлюднюють відео. На фотографіях можна побачити листівки з провокативними надписами, зокрема: "Чому мій чоловік зобов'язаний? А держава - нікому нічого не винна?".
Фото: Полтавщина
Наразі полтавські правоохоронці не коментують поширення листівок в обласному центрі.
- 2022 року СБУ затримала лідерів та учасників громадського об'єднання "Робітничий рух України", яке координується та фінансується РФ.
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