У п'яти областях запровадили аварійні відключення електроенергії
У п'яти областях України у п'ятницю, 5 квітня, ввели тимчасові заходи з обмеження споживання електроенергії
Про це інформує Укренерго.
Тимчасові відключення світла діятимуть з 18:45 до 22:00 на Дніпропетровщині, Кіровоградщині, Полтавщині, Сумщині та Запорізький області.
В Укренерго вказали, що Обленерго в регіонах розподілятимуть наявний обсяг електроенергії рівномірно між чергами споживачів, щоб перерви в електропостачанні були менш тривалими. Таким чином, обмеження будуть меншими, ніж 4 квітня.
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"Причина застосування обмежень залишається тією ж самою: відсутність достатнього обсягу генеруючих потужностей в системі для покриття споживання в окремих регіонах країни. Це є наслідком останніх масованих російських атак на українські електростанції", - зазначили в Укренерго.
Там додали, що обмеження електропостачання продовжують діяти для мешканців Харківщини та промислових споживачів в Кривому Розі.
- 5 квітня Шмигаль заявив, що внаслідок масованих ракетних атак РФ в Україні знищено 80% теплоелектроцентралей. Влада шукає обладнання для ремонту енергооб'єктів.
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