У п'яти областях запровадили аварійні відключення електроенергії

Про це інформує Укренерго.

Тимчасові відключення світла діятимуть з 18:45 до 22:00 на Дніпропетровщині, Кіровоградщині, Полтавщині, Сумщині та Запорізький області.

В Укренерго вказали, що Обленерго в регіонах розподілятимуть наявний обсяг електроенергії рівномірно між чергами споживачів, щоб перерви в електропостачанні були менш тривалими. Таким чином, обмеження будуть меншими, ніж 4 квітня.

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"Причина застосування обмежень залишається тією ж самою: відсутність достатнього обсягу генеруючих потужностей в системі для покриття споживання в окремих регіонах країни. Це є наслідком останніх масованих російських атак на українські електростанції", - зазначили в Укренерго.

Там додали, що обмеження електропостачання продовжують діяти для мешканців Харківщини та промислових споживачів в Кривому Розі.