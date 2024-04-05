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У п'яти областях запровадили аварійні відключення електроенергії

5 квітня, 2024 п'ятниця
19:33
Суспільство

У п'яти областях України у п'ятницю, 5 квітня, ввели тимчасові заходи з обмеження споживання електроенергії

Про це інформує Укренерго. 

Тимчасові відключення світла діятимуть з 18:45 до 22:00 на Дніпропетровщині, Кіровоградщині, Полтавщині, Сумщині та Запорізький області. 

В Укренерго вказали, що Обленерго в регіонах розподілятимуть наявний обсяг електроенергії рівномірно між чергами споживачів, щоб перерви в електропостачанні були менш тривалими. Таким чином, обмеження будуть меншими, ніж 4 квітня. 

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"Причина застосування обмежень залишається тією ж самою:  відсутність достатнього обсягу генеруючих потужностей в системі для покриття споживання в окремих регіонах країни. Це є наслідком останніх масованих російських атак на українські електростанції", - зазначили в Укренерго. 

Там додали, що обмеження електропостачання продовжують діяти для мешканців Харківщини та промислових споживачів в Кривому Розі.

  • 5 квітня Шмигаль заявив, що внаслідок масованих ракетних атак РФ в Україні знищено 80% теплоелектроцентралей. Влада шукає обладнання для ремонту енергооб'єктів. 
Теги:
Україна
Полтавщина
Сумщина
Дніпропетровщина
Війна з Росією
Енергія
Запорізька область
Кіровоградщина
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