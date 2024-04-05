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"Ми не знаємо планів ворога": Міненерго оцінило ймовірність блекаутів по всій Україні

5 квітня, 2024 п'ятниця
09:36
Війна з Росією без світла, свічка блекаут

У міністерстві енергетики заявили, що поки що немає потреби запроваджувати графіки відключення світла по всій Україні. Проте невідомо чого очікувати від майбутніх атак ворога

Про це заявила заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук в ефірі телемарафону.

"Поки що не йдеться про запровадження графіків для всієї країни. Але ми повинні розуміти, що ми не знаємо планів ворога і якими будуть подальші його атаки, наскільки вони будуть масштабними і успішними для них з, на жаль, наслідками для нас", - зазначила вона.

Гринчук зауважила. що енергетики працюють цілодобово, щоб відновити енергосистему України. Як зазначила заступниця міністра, ворог під час останніх обстрілів атакував об'єкти передачі електроенергії.

"Наші енергетики працюють практично цілодобово, щоб розв'язати проблемні питання, які є. У першу чергу це з системою передачі. Ворог атакує прицільно підстанції і об'єкти генерації також, але в основному системи передачі зараз під прицілом", - додала Гринчук.

  • Україна витримала чергову масовану атаку Російської Федерації уночі 29 березня, енергосистема цілісна, але ситуація дуже непроста і доводиться імпортувати електроенергію.
Теги:
Економіка
Україна
Росія
Енергія
блекаут
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