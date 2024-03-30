Після російських ударів Україна імпортує електроенергію з п'яти країн, – Шмигаль
Україна витримала чергову масовану атаку Російської Федерації, енергосистема цілісна, але ситуація дуже непроста і доводиться імпортувати електроенергію
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.
"Сьогодні вночі російські терористи здійснили чергову масовану ракетно-дронову атаку проти нашої країни. Головна ціль атаки – знову наша енергетика", - зазначив він.
Очільник уряду підкреслив, що Україна витримала чергову атаку Росії, енергосистема цілісна, але ситуація є дуже непростою, адже є проблеми з електропостачанням у низці регіонів.
Він запевнив, що проблема з електропостачанням вирішується, Україна імпортує електроенергію з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови, аби система працювала стабільно.
"Сьогоднішній удар знову доволі сильно пошкодив обладнання. Знову атака була спрямована як проти об’єктів генерації електроенергії, так і проти системи її розподілу. Дуже важливо для всіх нас зараз зменшити споживання електроенергії. Це стосується особливо вечірніх годин", — наголосив Шмигаль.
За його словами, усі служби наразі працюють для подолання наслідків атаки, а частину об’єктів, які були пошкоджені під час атаки минулого тижня вже вдалося відновити.
- Уночі 29 березня російська окупаційна армія запустила по території України 99 повітряних цілей. Натомість українські бійці знищили 58 "шахедів" і 26 ракет.
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