Масована атака РФ: українська ППО знищила 84 повітряні цілі ворога
Уночі 29 березня російська окупаційна армія запустила по території України 99 повітряних цілей. Натомість українські бійці знищили 58 "шахедів" і 26 ракет
Про це повідомляє командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.
Зазначається, що усього ворог використав 99 засобів повітряного нападу, а саме 60 ударних БПЛА типу Shahed-136/131, 3 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал", 2 балістичні ракети "Іскандер-М", 9 керованих авіаційних ракет Х-59, 4 крилаті ракети "Іскандер-К" та 21 крилату ракету Х-101/Х-555.
У результаті протиповітряного бою українська ППО знищила 84 повітряні цілі:
- 58 ударних БПЛА типу Shahed-136/131;
- 17 крилатих ракет Х-101/Х-555;
- 5 керовані авіаційні ракети Х-59;
- 4 крилаті ракети Іскандер-К.
"До відбиття ракетно-авіаційного удару залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України", - додав Олещук.
- Ввечері 28 березня російська армія запустила декілька груп "шахедів", а під ранок 29 березня атакувала Україну крилатими ракетами й балістикою. Більше про атаку читайте тут!
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