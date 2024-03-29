Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Масована атака РФ: українська ППО знищила 84 повітряні цілі ворога

Масована атака РФ: українська ППО знищила 84 повітряні цілі ворога

29 березня, 2024 п'ятниця
08:38
Війна з Росією Сумщина, шахеди, ППО, обстріл

Уночі 29 березня російська окупаційна армія запустила по території України 99 повітряних цілей. Натомість українські бійці знищили 58 "шахедів" і 26 ракет

Про це повідомляє командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.

Зазначається, що усього ворог використав 99 засобів повітряного нападу, а саме 60 ударних БПЛА типу Shahed-136/131, 3 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал", 2 балістичні ракети "Іскандер-М", 9 керованих авіаційних ракет Х-59, 4 крилаті ракети "Іскандер-К" та 21 крилату ракету Х-101/Х-555.

У результаті протиповітряного бою українська ППО знищила 84 повітряні цілі:

  • 58 ударних БПЛА типу Shahed-136/131;
  • 17 крилатих ракет Х-101/Х-555;
  • 5 керовані авіаційні ракети Х-59;
  • 4 крилаті ракети Іскандер-К.

"До відбиття ракетно-авіаційного удару залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України", - додав Олещук.

  • Ввечері 28 березня російська армія запустила декілька груп "шахедів", а під ранок 29 березня атакувала Україну крилатими ракетами й балістикою. Більше про атаку читайте тут!
Теги:
Україна
ППО
російська армія
ЗСУ
безпілотник
ракетний удар
Читайте також:
Сергій Андрєєв
27 березня, 2024 середа
Російський посол виїхав з Польщі після інциденту з ракетою
фантастика
26 березня, 2024 вiвторок
Наша п’ятірка фантастичних фільмів-новинок за 2024 рік для вас
Обстріл Запоріжжя
28 березня, 2024 четвер
Росія вночі запустила ракети Х-22 та "шахеди": Повітряні сили знищили 26 БПЛА
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.06
    Купівля 39.06
    Продаж 39.53
  • EUR
    Купівля 42.22
    Продаж 42.96
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
29 березня
09:13
На фото: Ксенія Мішина
Ведуча телешоу "Я люблю Україну" Мішина записала на Балі російськомовний подкаст зі своїм фітнес-тренером
09:09
Україна і США домовились про відтермінування виплат за державним боргом
09:04
Оновлено
шахед
РФ атакувала Україну "шахедами" та ракетами: поранено 6 людей, пошкоджено ТЕС і ГЕС
08:55
Ексклюзив
Російські окупанти без опізнавальних знаків у Криму у 2014 році. Фото надано автором
Росіяни запустять залізницю від Маріуполя до Іловайська у квітні-травні та мріють про ще одну вздовж азовського узбережжя, - Андрющенко
08:38
окупанти
Росія забирає нерухомість жителів ТОТ Луганщини та Донеччини, які поїхали з окупації, - ОВА
08:30
на фото: українська жінка
Близько 50% українських біженців, які опинилися у Польщі після повномасштабного вторгнення, висловлюють бажання повернутися в Україну, - дослідження
08:03
OPINION
Юрій Бутусов
Війна дронами. Прямі збитки Росії від атак на НПЗ сягнули півтора мільярда доларів
08:01
Бріджит Брінк
"Наша допомога потрібна зараз": посолка США Брінк відреагувала на російську атаку по Україні
07:49
Оновлено
втрати росіян
ЗСУ ліквідували 820 окупантів, 27 бронемашин та 56 БПЛА
07:24
санкції проти Росії
Японія продовжила торговельні санкції проти РФ ще на рік
07:22
Ємен, хусити
Сили США знищили 4 безпілотники хуситів, які намагалися атакувати судна у Червоному морі
07:15
Інфографіка
Регулювання Telegram та інших соцмереж: що пропонують народні депутати?
07:08
ООН
В ООН пояснили, хто стежитиме за санкціями проти КНДР після вето РФ на роботу спостерігачів
06:51
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
Експерти МАГАТЕ на ЗАЕС щодня чули вибухи впродовж тижня, а візит на сховище пального відклали через авіаналіт
06:49
На фото: військові
ISW розповів, на скільки просунулася РФ в Україні з початку 2024 року
06:48
олімпіада 2024
Польща відправить війська на Олімпійські ігри в Париж для допомоги в забезпеченні безпеки
06:29
Оновлено
Бєлгород
У РФ заявили про збиття 15 снарядів РСЗВ Vampire над Білгородом та областю: нібито є пошкодження
06:27
новини Львова
Окупанти планують "легалізувати" винищення української літератури на ТОТ, - Спротив
06:21
Окупанти, кримінал, росіяни
Запобігти потраплянню товарів до РФ: США просять американський бізнес вжити експортних обмежень
03:54
Макрон і Путін
Макрон назвав умови для запрошення Путіна на саміт G20
03:10
Ігор Потєря (праворуч)
UFC: українець Потєря проведе бій з непереможним росіянином
02:37
Прикордонники
Двоє чоловіків "замаскувались" під продавців подушок та ковдр, щоб незаконно потрапити у Молдову
01:59
Михайло Мудрик, збірна України, Євро-2024
Євро-2024: скарги тренерів змусили УЄФА змінити правила турніру
01:39
Олександр Сирський
Обговорили захист від російських ракет: Сирський поспілкувався з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США
00:56
Марта Костюк
"Ледь не загинула на Мальдівах": тенісистка Костюк розповіла шалену історію з медового місяця
00:32
Жерсон Динамо
Футболіста "Динамо" засудили на 18 місяців умовного ув'язнення
00:17
Якщо Росія вторгнеться в Естонію, вирішальна перемога має бути дуже швидкою, – командувач сил оборони Мартін Герем
00:06
Російський літак "загубив" чергову авіабомбу над Білгородщиною, 9-ту за тиждень, – росЗМІ
2024, четвер
28 березня
23:03
Уражені "Росатомом"
У РФ заарештували топменеджера Росатому Сахарова
22:53
Оновлено
Росіяни вивели в Чорне море підводний ракетоносій після тижневої паузи
22:48
ДТП
У ПАР упав з мосту й загорівся автобус, загинули щонайменше 45 людей
22:30
Оновлено
Прем'єр міністр України Денис Шмигаль та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск
Україна запропонувала 5 кроків для розблокування кордону, - Шмигаль після зустрічі з Туском
22:21
Окупанти, кримінал, росіяни
На ТОТ Запорізької області росіяни повноцінно розпочали мобілізаційний облік, - Федоров
22:19
"Новий український правопис мають використовувати всі держструктури": нардеп нагадав про закінчення перехідного періоду
21:58
Telegram логотип
Дуров анонсував нову функцію для користувачів Telegram з України, Білорусі й Росії
21:44
Снаряди 155-мм
Учасники чеської ініціативи уклали угоду, за якою Україна отримає 1 млн снарядів, - ЗМІ
21:44
Ексклюзив
Мусієнко
Росія намагається створити пастку, розігруючи карту виборів в Україні та легітимності Зеленського, - політолог Мусієнко
21:38
G7
У G7 закликали Київ до прозорого відбору нового керівництва ВККС
21:28
ЄС
Деякі євродепутати отримували гроші за поширення російської пропаганди, - прем'єр Бельгії Де Кроо
21:26
Ексклюзив
Ігор Лапін
В Україні за свободою слова заховалася свобода пропаганди та брехні, - офіцер ЗСУ Лапін
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV