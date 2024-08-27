У раді відновлення Охматдиту розповіли, як відбудовуватимуть лікарню, та назвали термін обстеження будівлі
Оцінку збитків від російського удару по дитячій лікарні у Києві "Охматдит" проводитиме Національний державний інститут, а відбудовувати заклад розпочнуть після повного огляду будівлі
Про це повідомили на брифінгу члени з ради відновлення Охматдиту, передає кореспондентка Еспресо Юлія Зубченко.
Очільниця ради й виконавча директорка БФ "Пацієнти України" Інна Іваненко розповіла, що скласти кошторис відбудови лікарні та оголошувати тендер будуть лише після повного огляду закладу й аналізу пошкоджень.
"Для початку відновлювальних робіт потрібно мати такі основні документи: це дефектний акт, це кошторис та незалежна експертиза. І з результатами цих документів можна буде власне вже оголошувати тендерну процедуру. Ми розуміємо і з результатами консультацій міністра, які відбулися ще до скликання ради із будівельними компаніями, найкраще рішення в країні – це залучити Національний інститут, державний інститут до проведення оцінювальних робіт пошкодженої будівлі", - підкреслила вона.
Також Іваненко розповіла, що за роботу інституту погодився заплатити фонд "Таблеточки", а документи з результатами експертизи мають бути готові орієнтовно 5-6 вересня.
За словами члена ради з відновлення й виконавчого директора БФ "Таблеточки" Вʼячеслава Бикова, провести обстеження Охматдиту для оцінки збитків мають до двох тижнів.
Він також розповів, обстеження і складання проєктно-кошторисної документації коштуватиме майже три мільйони гривень.
"У фонду "Таблеточки" є давнішній партнер і благодійник Ощадний банк України, державний банк, який виділив 10 мільйонів в цілому на допомогу Охматдиту після ракетної атаки. З цих 10 мільйонів 5 – це безпосередньо відбудова, 5 – допомога пацієнтів. І ось ці 5 мільйонів, які вони виділили, саме з них ми зможемо провести оплату за роботи Науково-дослідного інституту", - сказав Биков.
"Вже почалися роботи по дослідженню наших усподжень і нам обіцяно, що буде це дійсно зроблено на коротший термін. І ми почнемо готуватися до проведення прозорих процедур торгів для того, щоб визначити, хто буде відновлювати нашу будівлю. Тому і надалі ми будемо працювати так прозоро, дослухатися до порад наших колег заради відновлення", - наголосив в.о. гендиректора Охматдиту Олександр Урін.
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