Гендиректор Охматдиту стверджує, що фонд, який збирав кошти на відбудову лікарні, відмовляється їх перераховувати

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, починаючи з 8 липня адміністрація лікарні додавала реквізити й фонду що до всіх свої публікацій і листів до спонсорів, починаючи з 8 липня, додавались реквізити й фонду, оскільки раніше "мали індекс довіри до фонду та хороші спільні кейси".

Однак, за його словами, попри попередні домовленості, фонд відмовився переказати зібрані кошти на рахунок Охматдиту.

Жовнір зауважив, що фонд зібрав 378 млн грн, але, замість того, щоб переказати їх на рахунок госпіталю, вони залишилися на рахунку фонду.

"У нас не було жодних сумнівів щодо того, що ці кошти будуть використані на відновлення Охматдиту. Подібне навіть не можливо було уявити… До сьогоднішнього дня", - написав гендиректор лікарні.

Згідно з повідомленням, адміністрація Охматдиту вимагає від фонду перерахувати зібрані кошти на рахунок лікарні, щоб відновити зруйновані будівлі та матеріально-технічну базу після ракетної атаки.

Крім того, Охматдит розглядає можливість розірвання правовідносин з фондом, вважаючи його дії недобросовісними і, ймовірно, шахрайськими.

"Ми будемо рухатись у правовій площині щодо коштів які були зібрані саме для лікарні. Колектив НДСЛ "Охматдит" зробить все можливе, щоб встигнути відновити корпуси Охматдиту до того, як в Україну прийдуть дощі та морози", - заявив Жовнір.

Що відомо про атаку на Охматдит

Росія 8 липня завдала удару по дитячій лікарні стратегічною крилатою ракетою X-101. На місці трагедії виявили уламки корпуса задньої частини ракети з серійним номером, а також її частину руля.

Наступного дня аварійно-рятувальні роботи на території Охматдиту в Києві завершили, на той час було відомо про двох загиблих і 32 поранених людей. Однак 10 липня стало відомо, що в лікарні помер хлопчик, який на момент атаки перебував у реанімації. Уранці 12 липня в Києві помер 7-річний хлопчик з Прикарпаття, який також був в Охматдиті під час російської атаки.

9 серпня дослідники Conflict Armament Research (CAR) виявили, що ракету, яка влучила в дитячу лікарню "Охматдит" 8 липня, виготовили ​​в Росії лише за кілька тижнів, а можливо, навіть за кілька днів до нападу.