МОЗ затвердило Раду з відновлення Охматдиту

Про це повідомив очільник МОЗ Віктор Ляшко.

Він розповів, що до Ради увійшли представники від благодійників, які зробили найбільші пожертви, проєктів міжнародної технічної допомоги, дипломатичних установ іноземних держав в Україні, міжнародних та міжурядових організацій і фондів, учасники від громадськості, а також по одному представникові від МОЗ та Охматдиту.

Серед 15 членів Ради:

Яко Сільє , постійний представник Програми розвитку ООН в Україні

, постійний представник Програми розвитку ООН в Україні Донатас Буткус , радник-посланник посольства Литви в Україні

, радник-посланник посольства Литви в Україні Ігор Кацитадзе , спеціаліст з охорони здоровʼя ЮНІСЕФ в Україні

, спеціаліст з охорони здоровʼя ЮНІСЕФ в Україні Володимир Кудрицький , голова правління Укренерго

, голова правління Укренерго Назар Купибіда , член Ради Директорів, віцепрезидент з фінансів АТ "Концерн ГАЛНАФТОГАЗ"

, член Ради Директорів, віцепрезидент з фінансів АТ "Концерн ГАЛНАФТОГАЗ" Юлія Висоцька , директор ПрАТ "Науково-виробниче об’єднання "ПРАКТИКА"

, директор ПрАТ "Науково-виробниче об’єднання "ПРАКТИКА" Євгеній Гончар , начальник відділу з формування політики у сфері програми медичних гарантій та медичного обслуговування Департаменту медичних послуг МОЗ України

, начальник відділу з формування політики у сфері програми медичних гарантій та медичного обслуговування Департаменту медичних послуг МОЗ України Олена Ларіна , провідний фахівець з внутрішнього контролю Охматдиту

, провідний фахівець з внутрішнього контролю Охматдиту В’ячеслав Биков , член правління, виконавчий директор БФ "Таблеточки"

, член правління, виконавчий директор БФ "Таблеточки" Олександр Сушко , виконавчий директор міжнародного фонду "Відродження"

, виконавчий директор міжнародного фонду "Відродження" Інна Іваненко , виконавча директорка БФ "Пацієнти України"

, виконавча директорка БФ "Пацієнти України" Тарас Лилик , заступник голови ради директорів з питань діяльності експертних організацій Конфедерації будівельників України

, заступник голови ради директорів з питань діяльності експертних організацій Конфедерації будівельників України Світлана Рева , віцепрезидентка ГС "Міждержавна гільдія інженерів консультантів"

, віцепрезидентка ГС "Міждержавна гільдія інженерів консультантів" Марина Маменко , голова правління ГС "Українська Академія Педіатричних Спеціальностей"

, голова правління ГС "Українська Академія Педіатричних Спеціальностей" Наталія Оніпко, президентка та засновниця БО "Благодійний фонд "Запорука"

"Сьогодні Ради збереться у повному складі. Учасники розглянуть поетапний план відновлення Охматдиту та нададуть рекомендації щодо його виконання. Вдячний кожному, хто дав згоду долучитися до роботи Ради, аби спільними зусиллями відновити найбільшу дитячу лікарню країни", - додав Ляшко.

Що відомо про атаку на Охматдит

Росія 8 липня завдала удару по дитячій лікарні стратегічною крилатою ракетою X-101. На місці трагедії виявили уламки корпуса задньої частини ракети з серійним номером, а також її частину руля.

Наступного дня аварійно-рятувальні роботи на території Охматдиту в Києві завершили, на той час було відомо про двох загиблих і 32 поранених людей. Однак 10 липня стало відомо, що в лікарні помер хлопчик, який на момент атаки перебував у реанімації. Уранці 12 липня в Києві помер 7-річний хлопчик з Прикарпаття, який також був в Охматдиті під час російської атаки.

9 серпня дослідники Conflict Armament Research (CAR) виявили, що ракету, яка влучила в дитячу лікарню "Охматдит" 8 липня, виготовили ​​в Росії лише за кілька тижнів, а можливо, навіть за кілька днів до нападу.

Напередодні Володимир Жовнір заявив про конфлікт з Благодійним фондом "Охматдит - здорове дитинство", який збирав кошти на відбудову лікарні після російського обстрілу.