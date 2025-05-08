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У ратифікованій угоді щодо копалин зі США є згадка про постачання зброї, - Княжицький

Дар'я Куркіна
8 травня, 2025 четвер
15:30
Суспільство Микола Княжицький

Народний депутат Микола Княжицький розповів, що в ратифікованій Верховною Радою угоді зі США стосовно рідкісноземельних мінералів немає згадок про безпеку, однак є пункт про постачання зброї

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Про це він розповів в кулуарах ВР, передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"Угода, безумовно, в цей час потрібна. Попри те, що там немає згадок про безпеку, там є згадка про постачання зброї. Для нас це дуже важливо, бо ми переживали, що Сполучені Штати ні на жодних умовах навіть продавати нам зброю не будуть. Такі варіанти розглядалися. Те, що тут ця згадка є, це надзвичайно позитивно. Сама угода не несе якихось небезпек", - сказав Княжицький.

Водночас нардеп підкреслив, що в документі не зазначені інші питання, наприклад, стосовно управління спільного українсько-американського фонду.

"Багато інших питань, які мали бути в додаткових угодах, вони, звичайно, на жаль, можуть бути прописані неефективно, і це може шкодити українсько-американському партнерству. Тому ми вимагали виконати чинне законодавство і проголосувати за все разом", - пояснив він.

За його словами, на голосування у ВР мала виноситися не лише одна угода, а й інші документи, з нею повʼязані.

"Чому ратифікується угода урядова? Вона ратифікується лише в тому разі, якщо потрібно інші законодавчі акти приводити у відповідність до неї. В даному випадку це так відбулося. Було доручення уряду Свириденко підписати угоду, вона підписала, і в парламент мали винести всі угоди, зміни до закону, постанови, які цієї угоди стосуються. Цього зроблено не було. Тобто від самого початку ця угода прийнята з порушеннями. Очевидно, це відповідальна історія. Через те Європейська Солідарність вимагала, щоб це було. Але цього не було зроблено", - додав народний депутат.

Княжицький також наголосив, що уряд проводив зустрічі стосовно угоди з багатьма фракціями, окрім "Європейської солідарності". 

  • Верховна Рада України у четвер, 8 травня, погодила ратифікацію угоди між Україною і США щодо корисних копалин.
Теги:
Новини
Україна
Верховна Рада
Микола Княжицький
зброя
ВРУ
США
допомога США Україні
зброя для України
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