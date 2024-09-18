У Шевченківському районі Києва між будинками заблукав лось

Про це повідомляє КМДА.

"Лося, який заблукав між будинками в Шевченківському районі, співробітники КАРС та КиївЗоо безпечно перевезуть за межі міста", - йдеться у повідомленні.

У КМДА додали, що фахівці планують тимчасово приспати тварину, щоб перевезти в природні умови за межами столиці. Його весь шлях супроводжуватимуть ветеринари "Київського зоопарку" та "Київської міської лікарні ветеринарної медицини".