У Шевченківському районі Києва між будинками заблукав лось
У Шевченківському районі столиці між будинками заблукав лось. Співробітники комунальної аварійно-рятувальної служби (КАРС) та КиївЗоо перевезуть його за межі міста
Про це повідомляє КМДА.
"Лося, який заблукав між будинками в Шевченківському районі, співробітники КАРС та КиївЗоо безпечно перевезуть за межі міста", - йдеться у повідомленні.
У КМДА додали, що фахівці планують тимчасово приспати тварину, щоб перевезти в природні умови за межами столиці. Його весь шлях супроводжуватимуть ветеринари "Київського зоопарку" та "Київської міської лікарні ветеринарної медицини".
- Посадовці заявили, що мор риби, який виник в Україні через забруднення річок Сейм і Десна, зупинився, а забруднення сповільнилося. Наразі загрози для Києва немає.
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