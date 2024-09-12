Посадовці запевнили, що мор риби через забруднення річок зупинився, загрози для Києва немає

Про це на спільній пресконференції розповіли представники Міндовкілля, Держекоінспекції, Держводагентства, Київводоканалу, повідомляє кореспондентка Еспресо Наталія Стареправо.

Директор Гідрометеорологічного інституту Володимир Осадчий інституту розповів, що причиною забруднення могли бути органічні відходи з цукрового заводу у Росії. Він зазначив, що наразі ситуація із водою у Києві не викликає занепокоєнь.

Водночас спеціальні служби у цілодобовому режимі моніторять якість води у Десні та Дніпрі. Скарг від жителів Києва на погіршення якості води чи отруєння нею - немає.

У Чернігівській та Київській областях встановленні аераційні установки, які штучно насичують воду киснем. Також встановлені сітки, аби мертву рибу не несло далі течією. Загалом спеціальні служби зібрали 31 тонну мертвої риби. Щоб усунути поганий запах води, екологи використовують активоване вугілля. Утім відновлення річок, як говорять експерти, триватиме кілька років.

Що відомо про мор риби через забруднення річок

28 серпня декан факультету природничих наук Національного університету “Києво-Могилянська академія” Євген Хлобистов повідомив, що росіяни забруднюють річку Сейм, яка тече й територією України.

Згодом служби Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів провели моніторинг якості води й установили, що ситуація з якістю повністю контрольована.

Експерт Мережі захисту національних інтересів АНТС, еколог Олег Листопад зазначив, що до масової загибелі риби у річці Сейм призвів великий обсяг органічного забруднення.

Станом на 30 серпня у Сумській області приблизно 11 тонн загиблої риби вдалося зібрати та локалізувати. Ігор Зубович, т.в.о Голови Держекоінспекції України, зазначив, що через спекотні погодні умови у водних об'єктах відбувається зниження кисню, що призводить до гибелі біоресурсів.

Станом на 6 вересня забруднюючі органічні речовини у річці Десна дійшли до ділянки в Чернігові.

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За оцінками Міндовкілля, через забруднення річок Сейм і Десна загинуло 29,5 тонни риби в Сумській і Чернігівській областях. В уряді оцінили збитки довкіллю в більш як 405 млн грн.