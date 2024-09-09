Скиди відходів підприємств з території РФ: екологиня Тимочко про джерела забруднення річок Сейм та Десна
Тетяна Тимочко, голова ГО "Всеукраїнська екологічна ліга", вважає, що забруднення річок на території Сумської та Чернігівської областей має біогенний характер
Таку думку вона висловила в етері Еспресо.
"Коли ми говоримо про джерела забруднення річок Сейм та Десна, то їх може бути декілька. Вже відомо, що на території РФ під час військових дій могли постраждати водойми або це могла бути умисна диверсія проти України. Тобто підприємства цукрової та спиртової галузей, а також підприємство з обробки шкіри та виготовлення шкіряних речей могли робити скиди, що спричинило саме таке забруднення. У першу чергу це забруднення біогенного характеру. Підприємства саме цього профілю дають такі біогенні забруднювачі", - зауважила Тетяна Тимочко.
За її словами, спиртові підприємства дають відходи – мелясна барда та зернова барда, які критичної шкоди не несуть, однак у великих кількостях і при відсутності обробки цих відходів призводять до біогенного забруднення.
"Ці саме речовини використовують, як підживлення сільськогосподарських угідь, а потрапляння їх у води призводить до зменшення кисню, і як наслідок задуха риби. Але ми схиляємося до того, що у річку потрапили відходи підприємства, де обробляють шкіри. Бо крім біогенного забруднення є ще й інші забруднювачі – сульфати, хлориди, хром і кислоти. Тому через присутність великої кількості важкоокиснюваних речовин стічні води можуть загнивати, давати сморід та загибель риби", - прокоментувала голова ГО "Всеукраїнська екологічна ліга".
Тимочко додала щодо руху плями, то вона пройшла р. Сейм і вже дійшла до р. Десна, на щастя, ні в Чернігівській, ні в Сумській областях нема місць водозабору для питного водопостачання.
- 6 вересня повідомлялося, що забруднюючі органічні речовини у річці Десна дійшли до ділянки в Чернігові.
- 9 вересня в. о. мера Чернігова Олександр Ломако розповів, що у річці Десна біля Чернігова помітили потемніння води, також там фіксується масовий замор риби.
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