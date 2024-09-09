У Десні біля Чернігова потемніла вода: місцями фіксується масовий замор риби

Про це повідомив в. о. мера Чернігова Олександр Ломако.

"Станом на 07:00 9 вересня на Золотому березі (центральний пляж Чернігова) спостерігається незначний неприємний запах. В річці вода темного кольору. Місцями масовий замор риби, є загинубла", - йдеться у повідомленні.

Ломако додав, що зараз відбувається засідання оперативного штабу. У мері вирішили збирати рибу та відвозити на утилізацію в заздалегідь визначене місце.

В. о. міського голови нагадав, що відвідування пляжу заборонено з минулого тижня.

"Муніципальна варта контролює ситуацію на місці. Посилено контроль за продажем всіх видів риби в місті. Також працює станція аерації КП "Чернігівводоканал" в районі переправи", - додав Ломако.

Водночас він наголосив, що місто не споживає воду з річки, тому загрози життю та здоров‘ю чернігівців немає.