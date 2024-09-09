У Десні біля Чернігова потемніла вода: місцями фіксується масовий замор риби
У понеділок, 9 вересня, у річці Десна біля Чернігова помітили потемніння води. Також там фіксується масовий замор риби
Про це повідомив в. о. мера Чернігова Олександр Ломако.
"Станом на 07:00 9 вересня на Золотому березі (центральний пляж Чернігова) спостерігається незначний неприємний запах. В річці вода темного кольору. Місцями масовий замор риби, є загинубла", - йдеться у повідомленні.
Ломако додав, що зараз відбувається засідання оперативного штабу. У мері вирішили збирати рибу та відвозити на утилізацію в заздалегідь визначене місце.
В. о. міського голови нагадав, що відвідування пляжу заборонено з минулого тижня.
"Муніципальна варта контролює ситуацію на місці. Посилено контроль за продажем всіх видів риби в місті. Також працює станція аерації КП "Чернігівводоканал" в районі переправи", - додав Ломако.
Водночас він наголосив, що місто не споживає воду з річки, тому загрози життю та здоров‘ю чернігівців немає.
- 6 вересня повідомлялося, що забруднюючі органічні речовини у річці Десна дійшли до ділянки в Чернігові.
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