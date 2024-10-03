У Сумській міськраді розповіли про ситуацію з водопостачанням після обстрілів РФ
Жителів Сум попередили про обмеження в постачанні води, оскільки через російські обстріли об'єкти водоканалу тимчасово працюють за допомогою альтернативних джерел живлення
Про це повідомили у Сумській міській раді.
"Енергетики почали відновлювати енергопостачання, втім, об'єкти водоканалу поки що працюють за допомогою альтернативних джерел живлення", - йдеться у повідомленні.
Відтак, воду з пониженим тиском подаватимуть в місто лише з 18:00 до 22:00, але через знеструмлення підкачувальних насосів вода до верхніх поверхів не доходитиме.
"Виявіть людяність та добросусідство, допоможіть жителям верхніх поверхів поповнити запаси води", - додали в міськраді.
- 3 жовтня Сумиобленерго повідомило про тимчасове аварійне вимкнення в Сумському районі та в місті Сумах.
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