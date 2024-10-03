У Сумській міськраді розповіли про ситуацію з водопостачанням після обстрілів РФ

Про це повідомили у Сумській міській раді.

"Енергетики почали відновлювати енергопостачання, втім, об'єкти водоканалу поки що працюють за допомогою альтернативних джерел живлення", - йдеться у повідомленні.

Відтак, воду з пониженим тиском подаватимуть в місто лише з 18:00 до 22:00, але через знеструмлення підкачувальних насосів вода до верхніх поверхів не доходитиме.

"Виявіть людяність та добросусідство, допоможіть жителям верхніх поверхів поповнити запаси води", - додали в міськраді.