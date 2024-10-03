У двох регіонах України ввели аварійні графіки вимкнення світла

Про це повідомляють Харківобленерго та Сумиобленерго.

"Шановні споживачі електроенергії! Зараз є тимчасове аварійне вимкнення в Сумському районі та в місті Сумах. Енергетики роблять усе для ліквідації аварійної ситуації. Працюємо!" - доповіли енергетики про ситуацію на Сумщині.

Тим часом у Харківській області аварійні вимкнення електроенергії запровадили через складну ситуацію в Об'єднаній енергосистемі України.