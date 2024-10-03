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Головна Економіка У двох регіонах України ввели аварійні графіки вимкнення світла

У двох регіонах України ввели аварійні графіки вимкнення світла

Катерина Єсікова
3 жовтня, 2024 четвер
10:50
Економіка електроенергія, графіки відключень

У Харківській та Сумській областях уранці 3 жовтня запровадили аварійні вимкнення електроенергії. Енергетики працюють над ліквідацією аварійної ситуації

Зміст

Про це повідомляють Харківобленерго та Сумиобленерго.

"Шановні споживачі електроенергії! Зараз є тимчасове аварійне вимкнення в Сумському районі та в місті Сумах. Енергетики роблять усе для ліквідації аварійної ситуації. Працюємо!" - доповіли енергетики про ситуацію на Сумщині.

Тим часом у Харківській області аварійні вимкнення електроенергії запровадили через складну ситуацію в Об'єднаній енергосистемі України.

  • Ввечері середи, 2 жовтня, російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди" для обстрілу України. Також росіяни атакували КАБами Харків.
Теги:
Україна
Харків
Суми
Сумщина
Харківщина
графік вимкнення світла
Енергетика
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