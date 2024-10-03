У двох регіонах України ввели аварійні графіки вимкнення світла
У Харківській та Сумській областях уранці 3 жовтня запровадили аварійні вимкнення електроенергії. Енергетики працюють над ліквідацією аварійної ситуації
Про це повідомляють Харківобленерго та Сумиобленерго.
"Шановні споживачі електроенергії! Зараз є тимчасове аварійне вимкнення в Сумському районі та в місті Сумах. Енергетики роблять усе для ліквідації аварійної ситуації. Працюємо!" - доповіли енергетики про ситуацію на Сумщині.
Тим часом у Харківській області аварійні вимкнення електроенергії запровадили через складну ситуацію в Об'єднаній енергосистемі України.
- Ввечері середи, 2 жовтня, російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди" для обстрілу України. Також росіяни атакували КАБами Харків.
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